"보도 없는 도로 보행 사망사고 10건 중 3건은 '스텔스보행자'…스마트 안전시설 확충 필요"

◇시간대 별 스텔스 보행 사고 발생. 자료=삼성화재 교통안전문화연구소

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보도가 없는 도로에서 발생한 보행 사망사고의 30% 이상이 운전자가 식별하기 어려운 '스텔스보행자'(도로에 누워 있거나 앉아 있는 보행자)에 의한 사고인 것으로 나타났다.

삼성화재 교통안전문화연구소가 2일 발표한 최근 5년간 보행 사망사고 분석 결과다. 2020~2024년 접수된 보상DB와 보도가 없는 도로에서 발생한 사고의 블랙박스 영상 분석을 병행해 사고 환경과 위험요인을 종합적으로 분석했다.

보상DB 분석 결과, 전체 교통사고 사망사고는 4057건, 사망자는 4229명으로 집계됐다. 이 가운데 차 대 보행자 사고는 1561건(38.5%), 사망자는 1575명(37.2%)으로 사고 유형별 가장 큰 비중을 차지했다.

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보도가 없는 도로에서 발생한 보행 사망사고 105건 중 32건(30.5%)은 '스텔스보행자' 사고로 나타났다. 세부 행동을 보면, 누워 있던 보행자 사고가 24건으로 앉아있던 보행자 사고(8건)보다 3배 더 많았다.

사고 도로는 야간 조명이 부족하고 보도와 차도가 구분되지 않은 좁은 생활도로(이면도로)에 집중됐다. 도로 폭 9m 미만에서 스텔스보행자 사망사고의 75.0%(24건)가 발생한 것으로 나타났다.

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차로 수별로는 양방향 차량과 보행자 통행이 혼재된 생활도로(왕복 1차로)에서 전체 사고의 절반 이상인 53.1%(17건)가 집중됐고, 왕복 2차로(21.9%), 왕복 4차로(15.6%) 순이었다.

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운전자의 시야 확보가 어려운 야간에 스텔스보행자 사고 위험성은 증가했다. 보도가 없는 도로의 전체 보행 사망사고 중 야간(19시~다음 날 07시) 발생 비율은 41.0%(43건)였으나, 스텔스보행자 사고의 야간 비중은 62.5%(20건)로 약 1.5배였으며, 21.5%p 높았다. 시간대별로는 19~20시(15.6%, 5건), 21~22시(12.5%, 4건) 순으로 비중이 높았다.

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계절별로는 가을철(9~11월)이 34.4%(11건)로 가장 많았고, 겨울철이 28.1%(9건)로 뒤를 이었다. 월별로는 11월이 15.6%(5건)로 가장 많았으며, 3월·9월·12월은 각각 12.5%(4건)로 집계됐다.

삼성화재 교통안전문화연구소는 "스텔스보행자 사망사고는 보차혼용도로에서 운전자의 야간 시인성 부족과 보행자의 위험 상태가 결합해 발생하는 대표적인 사각지대 사고"라며, "보행자와 차량의 통행 공간을 물리적으로 분리하는 보도 확보가 최선이지만, 도로 폭 확장이 어려운 생활도로에는 조명식 표지판·스마트 가로등 등 시인성 개선시설을 확충하고, 필요한 구간에 방호울타리 설치를 확대해야 한다"고 설명했다. 이어 "도로에 누워 있거나 앉아 있는 보행자를 인공지능이 자동 감지하는 '행동인식 AI CCTV'를 도입해 현장 경고방송을 송출하고 관제센터에 즉시 알림을 보내는 스마트 안전시스템을 구축함으로써 보행 위험 사각지대 해소를 위한 선제적 대응이 필요하다"고 강조했다.

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한편 국내 교통사고 사망자는 2016년 4,292명에서 2024년 2,521명으로 연평균 6.4% 감소했으나, 2025년에는 전년보다 1.1% 증가한 것으로 나타났다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com