"딸 괴롭힌 학생 참교육 하려다…" 오히려 폭행 당한 아버지

사진출처=뉴스닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 딸이 학교에서 괴롭힘을 당했다고 생각한 아버지가 직접 학교를 찾아가 가해자로 의심한 학생과 대면했다가 오히려 다른 학생에게 폭행당하는 사건이 호주에서 발생했다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 지난 8월 24일(현지시각) 호주 빅토리아주 멜버른 북부에 있는 한 학교 앞에서 폭행 사건이 발생했다.

딸이 괴롭힘을 당하고 있다고 생각한 아버지가 하교 시간 학교를 찾아가 딸을 괴롭혔다고 생각한 남학생을 지목해 따져 물었다.

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하지만 그가 지목한 학생은 실제 딸을 괴롭힌 학생이 아니었다는 것이다.

억울하게 지목된 학생은 남성에게 강하게 항의하면서 말다툼이 시작됐고, 상황은 곧 몸싸움으로 번졌다. 이후 다른 학생 한 명이 개입하면서 충돌이 더욱 격해졌다.

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온라인에 공개된 영상에는 한 남성이 상대방에게 밀려 바닥에 넘어지고, 얼굴 부위를 여러 차례 가격 당하는 모습이 담겼다. 주변에 있던 학생들이 소리를 지르며 몰려들었고, 한 교직원이 두 사람을 떼어놓으려는 모습도 확인됐다.

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교사가 두 사람을 일단 분리한 뒤에도 상황은 완전히 끝나지 않았다. 몸싸움은 학교 밖 도로 주변으로 이어졌고, 이후 또 다른 영상에서는 버스정류장 인근에서 두 사람이 다시 충돌하는 모습이 등장했다.

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현지 매체들은 폭행에 가담한 학생이 종합격투기(MMA)를 수련한 것으로 알려졌다고 보도했다.

경찰도 당시 현장에 출동했지만 현재까지 공식적인 신고나 고소가 접수되지는 않은 것으로 전해졌다.

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학교 측은 폭력이나 괴롭힘은 어떠한 경우에도 용납될 수 없다며 철저히 조사하겠다는 입장을 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com