K-뷰티와 윷놀이 '한번에'…신세계면세점, '조선미녀' 체험형 팝업스토어 오픈

◇신세계면세점이 명동점 10층 '조선미녀' 팝업스토어에 한국 전통문화 체험 콘텐츠를 마련했다. 사진제공=신세계면세점

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신세계면세점이 K-뷰티와 한국 전통문화를 함께 경험할 수 있는 팝업스토어를 운영한다. 글로벌 K-뷰티 브랜드 '조선미녀'와 함께 한국 전통놀이인 윷놀이를 활용한 고객 참여 이벤트를 진행하는 것.

조선미녀는 쌀·인삼·매실·쑥 등 천연물 소재를 활용한 다양한 제품을 통해 차별화된 정체성을 구축해 온 한방 화장품 브랜드다. 지난해 7월 미국 세포라 판매를 시작해 정규 입점 매장은 현재 640곳 이상이고, 콜스 매장 내 세포라를 포함한 소비자 접점은 약 1496곳에 이른다.

오는 30일까지 명동점 10층 팝업존에서 진행되는 이번 팝업은 추석 시즌 명동점을 찾는 국내외 고객들에게 조선미녀의 브랜드 경험과 한국적인 재미를 함께 제공한다는 취지로 기획됐다. 조선미녀의 한국적 브랜드 정체성에 함께 즐기고 나누는 명절의 의미를 더해, 고객과 함께하는 윷놀이 이벤트로 구현했다.

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구매 금액에 따라 윷놀이 게임 참여 기회가 주어진다. 조선미녀 제품을 30달러 이상 구매하면 5회, 60달러 이상 구매하면 11회 참여할 수 있다. 팝업 방문 후 SNS에 인증 게시물을 올리는 경우에도 추가 기회 1회를 얻는다.

고객이 직접 윷을 던지고 말이 도착한 지점에 따라 조선미녀의 다양한 제품과 브랜드 굿즈를 경품으로 증정한다. 참여 고객 누구나 선물을 받을 수 있다. ▲맑은쌀선크림 ▲병풀비타세럼 ▲인삼아이크림 ▲인삼에센스워터 등 대표 제품을 비롯해 ▲글로우 매듭 키체인 ▲복주머니 파우치 ▲조선미녀 문래빗 키링 등 한국적 감성을 담은 사은품도 마련했다.

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신세계면세점 관계자는 "이번 팝업은 한국 명절의 정서를 조선미녀의 브랜드 정체성과 결합해 브랜드의 새로운 매력을 선보이는 자리"라며 "신세계면세점을 찾는 고객들이 K-뷰티와 K-놀이를 통해 한가위의 즐거움과 풍성함을 느낄 수 있기를 바란다"고 말했다.

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한편 신세계면세점은 아모레퍼시픽과 전략적 업무협약을 체결하고, 국내 면세업계 최초로 브랜드사의 자체 멤버십 포인트를 온라인몰에 연동한다. 서비스 오픈을 기념해 오는 30일까지 온라인몰에서 설화수·헤라·에스트라·라네즈·아이오페·프리메라 등 아모레퍼시픽 주요 브랜드 11개가 참여하는 '세상에 없던 혜택, 오직 신세계에서만·AMORE Beauty Shinsegae' 프로모션도 진행한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com