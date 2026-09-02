K-컬처 관광객 지역 분산 어떻게?…한반도문화관광연구원 '관광상생포럼'서 전략 모색

K-컬처 열풍에 방한 외래객이 늘고 있다. 문제는 서울 쏠림이다. 방한 관광객의 지역 분산을 통한 관광 활성화 전략이 필요한 시기다. 관광객을 지역으로 끌어내려면 어떻게 해야 할까. 최근 국내 관광 전문가들이 한자리에 모여 방한 관광객의 지역 분산 전략을 모색했다. 정부를 비롯해 관광업계가 참고할 만한 내용들이다.

한반도문화관광연구원은 지난달 13일 서울 종로구 HJBC 광화문점 컨퍼런스룸에서 '민선 9기, 지역관광 활성화를 위한 전략과 과제'를 주제로 제4회 관광상생포럼을 개최했다고 2일 밝혔다. 토론회는 K-컬처의 열기로 몰려들고 있는 많은 한류 관광객들을 지역으로 분산할 수 있는 전략과 과제를 주로 다뤘다. 김형우 한반도문화관광연구원 원장은 "세계적인 인기를 구가하고 있는 K-컬처의 열기로 많은 외래 관광객들이 한국을 찾고 있지만, 여전히 서울 편중 현상이 이어지고 있다"며 "민선 9기 지방자치단체 출범 50여 일을 맞아 외래 관광객들의 지역 분산을 위한 전략과 과제, 그리고 지역 관광경제를 이끄는 지자체의 역할 등을 짚어 봤다"고 말했다.

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'민선 9기, 지역관광 활성화를 위한 전략과 과제'를 주제로 개최된 제4회 관광상생포럼은 좌담회 형태로 진행됐으며, 한반도문화관광연구원 김형우 원장(한양대 겸임교수)을 좌장으로 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장), 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관), 김재호 인하공전 교수(한국관광학회 부회장) 등이 토론자로 참여했다.중요 주제와 관련해 참석자의 주요 발언을 정리했다.

Q. 지역관광 활성화에 대한 현주소를 진단하고 성적을 매겨본다면 얼마나 될까?

A. 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장):

지역관광의 현 수준을 평가한다면 65점에서 70점 정도를 줄 수 있겠다. K-컬처의 글로벌 인기와 지자체별 관광콘텐츠 개발 노력으로 하드웨어적 기반은 어느 정도 확충됐지만, 소비자 체감 만족도와 지역 경제 실질 파급효과 측면에서는 여전히 부족하다. 가장 부족한 점은 콘텐츠의 획일화와 지역 간 연결성 부족이다. 특히 관광개발, 관광진흥 등과 관련된 재정을 지방재정으로 전환한 것은 전국이 똑같은 관광지로 획일적 개발을 하게 하는 이유 중 하나가 된다.

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예산의 한계, 예산 배분의 문제 등으로 지역에서 운용 가능한 재정은 제한적이다. 특색도 없고, 경쟁력도 없는 나눠주기식 권역별 관광개발은 지역관광 활성화에 오히려 부담이 되고 있다. 아울러 지역관광 활성화를 위해서는 지역에 젊은 사람이 관광업에 종사할 수 있는 환경(임금, 복지, 문화 등)을 조성해줘야 한다.

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A. 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관):

성적을 매긴다면 B 학점 정도다. A에서 떨어진 것이 아니라 D, C에서 올라온 점수이며, 앞으로 노력하면 올라갈 여지가 많다는 의미다.

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대한민국 관광정책의 가장 중요하고 고질적인 문제는 관광수지 적자다. 관광정책의 우선 현실적 목표는 관광수지 개선이라고 생각한다. 문화체육관광부에서 지역관광 활성화 정책을 늘 기획하고 시행하고 있지만, 바람만큼 잘되지 않았다. 국가관광전략회의에서도 한 번도 안건에 빠진 적이 없다.

가장 부족하고 보완이 시급한 것은 진정한 협업 시스템 구축이다. 관광정책 성격상 협업이 필수적이다. 지방관광은 특히 협업이 중층구조이고, 이해관계가 복잡하다. 때문에 중앙정부와 지방정부, 중앙정부 부처 간, 그리고 지방 간 협업이 잘 안 되고 있다.

예를 들어 '테마여행 10선(2017~2021년)'의 경우 2~3개 지자체. 광역관광 셔틀버스, 체류형 연계교통 등을 제시했지만 해당 지역 택시·시외버스 운송업계의 강력한 반발 및 영업권 침해 주장으로 선출직인 지자체장은 이를 무시하기가 어려웠다.

A. 김재호 한국관광학회 부회장(인하공전 교수):

지역관광의 현재 수준을 점수로 평가한다면 70점 정도를 주고 싶다. 과거보다 지역관광에 대한 중앙정부와 지방정부의 관심은 크게 높아졌고, 지역의 관광콘텐츠와 관광인프라도 상당히 개선됐다. 최근에는 지역관광이 단순한 관광정책을 넘어 지역소멸 대응을 위한 핵심 정책 수단으로 인식되고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다.

올해 정부도 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약'을 주요 관광정책 방향으로 제시하고 있으며 인구감소지역을 대상으로 한 지역사랑 휴가지원, 글로벌 관광특구, 글로벌 축제 육성, 지역관광 교통편의 개선 등 다양한 정책을 추진하고 있다. 그러나 이러한 정책적 노력과 투자보다 관광객의 실질적인 지역 체류와 소비를 만들어내는 성과는 아직 충분하지 않다. 민선 9기에는 정책의 중심을 주민소득과 일자리 창출로 전환해야 한다.

A. 김형우 한반도문화관광연구원장(한양대 겸임교수):

지역관광에 대한 점수를 매긴다면 70점 정도다. 부산, 경주, 전주 등으로 분산 유치가 늘어나고 있다고 하지만, 서울-수도권 편중이 여전히 심하다. 숙박, 접근성, 역내 관광 교통수단 부족 등 지역관광 인프라가 여전히 부족하다. 콘텐츠도 지역의 매력을 좀 더 신박하게 담아내야 할 필요가 있겠다. 아직도 식상한 붕어빵을 열심히 구워대고 있다.

가장 부족한 점은 콘텐츠의 문제다. 고유성, 매력도가 방문 요인의 결정적인 이유가 된다. 그래서 각 지자체는 욕심을 버리고 우리다움이 무엇인지에 대한 진지한 고민, 지역관광에 무엇을 담고, 무엇을 덜어낼지 겸허히 살펴야 한다.

상생이 가장 큰 과제다. 서울과 지역 간의 상생 전략 마련, 지역 간 문화관광 공동경제권을 추구해야 한다. 600년이 넘은 다분히 행정 편의적인 조선팔도의 광역 구분이 우리의 심리적 벽을 누대에 걸쳐 뼛속 깊이 세워둔 마당이라 쉽지는 않다. 하지만 생존을 위해서는 관광의 매력도를 바탕으로 과감한 이합집산을 시도해야 한다. 지역 스스로가 고유한 지역다움을 담은 새롭고 미래지향적인 극복 전략을 먼저 마련해야 한다. 이후 중앙정부에 도움을 요청하는 것이 순서라고 본다. 특히 소비자의 수준과 욕구를 충족시켜 줄 수 있어야 한다.

Q. 지역소멸 대응 전략과 시급한 인프라는 무엇인가?

A. 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관):

지금까지의 지역관광 활성화 대응 정책(전략)의 흐름을 살펴볼 필요가 있다. 그동안 권역별 관광 개발계획 수립, 지방 거점도시 지정 등 선택과 집중, 국내 여행경비 지원과 근로자 휴가지원 등 각종 지원 정책 등이 다양하게 추진됐다. 좋은 방향이다. 완전히 새로운 것을 찾기보다는 기존의 성과와 부작용을 잘 분석할 필요가 있다. 최근 문체부에서 추진하는 '글로벌 관광특구 육성' 사업은 기존 관광특구 중 잠재력이 높고 지방의 실행 의지가 강한 곳을 선정해 지원하는데 좋은 방향이다.

지역관광 활성화 인프라와 관련해서는 숙박 시설을 이야기하고 싶다. 지역관광의 가장 큰 장애 요인 중 하나가 숙소 문제다. 단기적으로 숙박 시설의 '공급의 가격 탄력성'이 매우 비탄력적(Inelastic)이다. 성수기에는 수요가 급증해도 공급이 늘지 않아 숙박 요금이 폭등하거나 오버투어리즘에 따른 '숙박난'이 발생하지만, 비수기에는 대규모 공실이 발생한다. 또 자본의 자산 특수성 및 비가역성이 있다. 아울러 높은 고정비용 구조와 투자 회수 기간의 장기성이다. 최근 숙박정책과 관련해 문체부 일원화와 통합 숙박업법을 제정하기로 했다. 관광진흥법과 보건복지부의 공중위생관리법, 농림부의 농어촌민박업 등을 통합하는 것인데 환영할 만한 일이지만 쉬운 일이 아니다. 지혜로운 방향을 잘 찾았으면 한다.

A. 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장):

관광은 지역소멸의 대응 전략이 충분히 될 수 있다. 다만 정주 인구를 늘리는 기존 정책의 한계를 극복하기 위해 '생활인구'(Living Population) 및 '체류인구'를 확대하는 개념으로 접근해야 한다. 관광객 1명이 지역에서 소비하는 금액이 정주인구 1인의 소비를 대체할 수 있다는 점에서 유효한 경제적 대안으로 볼 수 있다. 이를 위해 워케이션 및 생활형 숙박 인프라와 야간관광 및 체류형 콘텐츠 인프라, 마이크로 모빌리티 체계를 만들어 카셰어링, 수요응답형 버스(MOD), 관광택시 등 대중교통 미비 지역을 연결하는 스마트 이동 인프라 등이 필요하다. 강원도 양양군은 인구 소멸 위험 지역이었으나 서핑 중심의 라이프스타일 인프라를 구축하고 워케이션 거점을 조성하여 청년 체류 인구와 유동 인구를 폭발적으로 늘린 대표적 성공 모델이다.

A. 김재호 한국관광학회 부회장(인하공전 교수):

지역소멸 대응 차원에서 관광은 매우 중요한 정책 수단이다. 인구감소지역에서 정주 인구를 단기간에 증가시키기는 현실적으로 어렵다. 앞으로는 정주 인구만을 기준으로 지역의 활력을 판단하기보다는 '관계인구·생활인구'를 얼마나 확보하느냐가 중요하다. 다만 여기서 말하는 관광인프라에 대한 개념을 바꿀 필요가 있다. 첫째, '시설 인프라'에서 '체류 인프라'로 전환해야 한다. 관광객에게 필요한 것은 거대한 랜드마크 하나만이 아니다. 숙박, 음식, 교통, 야간관광, 쇼핑, 체험, 안내 등이 유기적으로 연결되어야 한다. 둘째, 관광객의 '마지막 1km'를 해결해야 한다. 서울에서 지역의 KTX 역이나 공항까지 가는 것은 비교적 편리하다. 그러나 역과 터미널에서 실제 관광지까지 이동하는 것은 여전히 어렵다. 셋째, 새로운 시설보다 기존 공간을 관광 자원화해야 한다. 이럴 경우 관광정책과 지역 재생정책을 동시에 추진할 수 있다. 결국 지역소멸 대응 관광정책은 '관광객을 데려오는 정책'을 넘어 '관광을 통해 지역에서 새로운 경제활동이 발생하도록 만드는 정책'이어야 한다.

A. 김형우 한반도문화관광연구원장(한양대 겸임교수):

지역 고유의 매력 있는, 다분히 창의적인 콘텐츠 개발-브랜드화가 급선무다. 하지만 이를 가로막고 있는 고질적 요소가 있다. 선거의 도구화로 전락해버린 지방의 문화관광, 이 같은 정치 예속 상황을 극복해야 한다. 다음 선거를 위한 졸속 추진, 임기 내 뚝딱 테이프 커팅을 위한 무리한 추진 등이 문제다. 또 주변 지자체의 성공사례를 무분별하게 대입시키는 상황이 반복되고 있다.

지자체장, 공무원들의 성과주의와 붕어빵 콘텐츠 양산은 혈세 낭비를 가져온다. 인구구조 변화에 따른 지역의 관광객 유치전략도 지역 특성과 능력에 맞게 이뤄져야 한다. 무작정 젊은 세대 유치에만 매달리는 것도 현실적이지 않다. 이를테면 실버세대, MZ세대 유치에 지역적 현실을 감안해서 접근하는 게 좋다. 기후 위기 시대 대응 전략도 절실하다. 길어진 여름에 대비한 여름 관광 활성화, 가뭄과 긴 장마, 긴 폭염 등 경우에 맞는 리스크 대응 전략도 세워둬야 한다. 앞선 지적처럼 접근성 부족, 숙박도 문제다. 지역 실정상 대규모 민간투자를 통한 호텔-리조트를 유치하기란 쉽지 않다. 민박 활성화가 필요하다. 또한 코레일과 지역 기차 역사에 접근성 뛰어난 호텔 개발을 하는 것도 해결에 좋은 대안이 될 수 있다.

Q. 지역관광의 K-컬처 연계와 로컬 브랜딩화에 대해선 어떻게 생각하는가?

A. 김재호 한국관광학회 부회장(인하공전 교수):

현재 대한민국 관광이 가진 가장 강력한 글로벌 자산은 단연 K-컬처다. 그러나 K-컬처의 세계적인 성공이 곧바로 지역관광의 성공으로 이어지고 있는지는 다시 생각해 볼 필요가 있다. K-팝, 드라마, 영화, 음식, 뷰티에 대한 관심은 매우 높지만, 실제 관광 소비는 여전히 서울의 주요 지역에 집중되고 있다.

'K-컬처의 지역화(Localization)'가 필요하다. 모든 지역이 K-팝 공연장을 만들 필요는 없다. 지역이 가지고 있는 고유한 문화와 K-컬처를 연결해야 한다. 중요한 것은 '서울에서 성공한 콘텐츠를 지역에 복제하는 것'이 아니라 '그 지역에서만 경험할 수 있는 K-컬처'를 만드는 것이다.

지역관광은 '관광지'가 아니라 '브랜드'가 되어야 한다. 관광객은 행정구역을 여행하지 않는다.

A. 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장):

드라마 및 영화의 경우 '촬영지' 중심에서 '체험 및 라이프스타일'로 확장이 필요하다. 지역 특산물과 K-푸드 레시피를 결합한 쿠킹 클래스, 농가 체험 등과 한국 고유의 전통문화와 힐링을 결합한 K-웰니스 및 템플스테이를 활용하는 것이 좋다. 또 K-팝 아티스트나 K-드라마의 배경이 된 이야기를 지역의 역사·자연과 깊이 있게 결합해야 한다. 좋은 사례로 전북 완주군은 BTS가 '2019 서머패키지'를 촬영한 오성 한옥마을, 아원고택 등을 단발성 이벤트에 그치지 않고 'BTS 힐링 성지'로 브랜딩하여, 고택 보존과 카페·갤러리 등 감성 로컬 관광지로 지속 발전시켰다.

로컬 브랜딩 성공사례들의 공통점은 지자체-민간 크리에이터-지역주민의 삼각 협력 체계 구축, 독창적인 스토리텔링, 관람에서 체험 및 라이프 스타일로 전환한 것이다.

A. 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관):

현재 K-컬처는 한국관광산업의 큰 기회다. 하지만 문제는 오래가지 못할 수도 있다는 것이다. 홍콩의 경우 1980~90년대 홍콩영화 열풍이 불었지만, 후속 콘텐츠 부재로 끝났다. 지속 가능한 스토리텔링으로 재투자되지 않으면 같은 길을 걸을 위험이 존재한다.

한류 때문에 한국에 와도 한류와 관련된 것들을 제대로 체험하기 힘들다는 점도 생각해 볼 필요가 있다. 공연 관람·사인회·팝업 스토어 등 일회성 이벤트가 아니라 뭔가 있어야 한다. 문체부에서 공연형 아레나, 대중문화예술 명예의 전당 같은 K-콘텐츠 복합문화공간 조성 추진하는데 '지속 가능한 앵커 시설(앵커 인프라)'이 된다는 점에서 매우 적절하다고 본다.

지역관광 활성화에 있어서 로컬 브랜딩이 중요하지만 우리는 잘 안 되어 있다. 지자체마다 유사한 특산물·축제 위주 브랜딩. '왜 그 지역이어야 하는가'에 대한 스토리와 디자인 아이덴티티가 부족하다. 일본의 로컬 브랜딩 및 관광 연계 성공사례 중 구마모토현 '쿠마몽'은 단순 캐릭터를 넘어 지역의 농산물·관광지에 스토리를 부여하여 브랜드 가치를 창출, 연간 캐릭터 관련 매출이 약 1조 5000억 원에 달한다.

일본관광청(JTA) 통계에 따르면 일본의 외래 관광객 중 2회 이상 방문한 '재방문객의 비율은 약 60~65% 수준이다. 특히 주목해야 할 점은 한국 등 인접국 관광객의 압도적인 재방문율이다.

A. 김형우 한반도문화관광연구원장(한양대 겸임교수):

K-컬처의 지역화(Localization) 정말 중요하다. 두루뭉술 K컬처는 매력이 없다. 이제는 K-컬처를 넘어 지역성을 담은 지역 이니셜을 딴 J-컬처, G-컬처, S-컬처, N-컬처 등 로컬컬처의 브랜딩이 중요하다. 특히 머무르는 관광지가 되어야 한다. 이는 내국인은 물론 외국인 관광객에게 모두 해당하는 사안이다. 지역 폐교 등을 활용한 한글-K컬처 아카데미 운영 등을 통해 일주일, 보름, 한 달, 석 달 단위의 다양한 체류형 에듀테인먼트 인프라를 적극 구성해야 한다. 그들이 머무르며 일궈낸 것들은 또 다른 창작문화다.

Q. 디지털·AI 전환(DX·AX) 시대 지역관광 활성화 방안은 무엇이 있을까?

A. 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장):

DX와 AX는 인력 부족 문제를 겪는 지방 관광의 효율성을 극대화하고 개인화된 여행 경험을 제공하는 핵심 도구다. 외래 관광객의 지방 유입을 가속하기 위해서는 여행의 전 과정에 AI와 DX 기술을 밀착 연계해야 한다. 생성형 AI와 연계해 'GEO'(생성형 엔진 최적화) 마케팅, 초개인화 여정 추천이 필요하고, 지방 연계 '스마트 통합 모빌리티(Smart MaaS)와 스마트 핸즈프리 서비스, 비전 AI 및 실시간 온디바이스 통·번역 기반 '언어 장벽 제로화', 로컬 스마트 페이(Smart Pay) & 상권 데이터 인텔리전스 등을 활용하면 좋다.

A. 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관):

한국관광공사와 문체부가 매년 실시하는 '외래관광객조사'에 따르면 2000년대부터 2010년대 중후반까지 불편사항 중 장기간 독보적 1위는 '언어소통의 어려움'이다. 매년 50%~60% 이상의 응답률을 기록했다. 하지만 불편에 대한 대응 정책은 영어 메뉴판 보급, 친절 캠페인, 외국어 가능 택시 기사 등 제한적이었다. DX와 AX는 이 문제들을 해결해 줄 것이다. AI 번역, QR코드 기반 다국어 메뉴판, AI 실시간 번역 키오스크, 네이버·카카오 등 지도 앱의 다국어 검색 기능 강화 등이 계속 진행되고 있다. 지난 2월 조건부 승인으로 구글이 1:5000의 고정밀 데이터를 수용·가공할 수 있게 됐다.

A. 김재호 한국관광학회 부회장(인하공전 교수):

지역관광에서 AI가 중요한 이유는 대도시와 지역 간 관광 정보·마케팅 격차를 줄일 수 있기 때문이다. 생성형 AI를 활용하면 작은 지자체와 지역관광기업도 다국어 관광콘텐츠, 영상, 이미지, 관광코스, SNS 콘텐츠 등을 비교적 적은 비용으로 생산할 수 있다.

대전환기, AI 기반 초개인화 관광 서비스가 필요하다. 기존 관광은 지자체가 정해 놓은 '추천 관광코스'를 관광객에게 제공하는 방식이었다. 앞으로는 관광객의 나이, 국적, 관심사, 이동시간, 날씨, 소비수준 등을 AI가 분석하여 개인별 관광코스를 실시간으로 제안하는 방식으로 변화해야 한다.

AI를 '지역관광 콘텐츠 제작도구'로 적극적으로 활용해야 한다. 지역 대학의 역할이 중요하다. 지역 대학의 관광·디자인·콘텐츠·AI 관련 학과 학생들이 지역주민, 지자체, 관광기업과 함께 지역문제를 해결하는 투어리즘 리빙랩(Tourism Living Lab)을 운영한다면 청년 인재 양성과 지역관광 혁신을 동시에 달성할 수 있다. 민선 9기에는 결국 AI 활용도에 따라 지자체 간 관광경쟁력의 차이가 크게 나타날 것이다.

A. 김형우 한반도문화관광연구원장(한양대 겸임교수):

앞선 말씀들처럼 AI는 지역관광의 현실적 고민을 크게 덜어주는 해결사 역할을 할 전망이다. 하지만 AI대전환의 시대 지역 간 수용 편차가 심할 것이다. 중앙정부가 잘 보듬어서 초반부터 불균형을 시정해야 한다. 전환기 격차를 최소화하며 고른 성장 기반을 마련해 주는 게 정부의 중요한 역할이다.

Q. 외래 관광객의 서울 편중 현상 극복과 분산 전략은 무엇인가?

A. 김형우 한반도문화관광연구원장(한양대 겸임교수):

서울시가 맏형 역할을 제대로 해야 한다. 대단히 적극적으로 과감하게 나서야 한다. 결국은 서울-수도권 시민들의 지역 여행, 스테이가 관건이다. 더불어 외국인 관광객들을 위한 매력적인 서울+지역 여행 패키지를 서울시와 지자체가 공동으로 만들어야 한다. 이제는 지자체가 더 자발적으로 나서야 한다.

서울시가 자체적으로 관광 전략회의를 전국 광역단체와 주기적으로 개최하는 것도 필요하다. 정말 가려운 것, 절실함을 담은 대책을 마련해야 한다. 맨날 말의 성찬 가득한 회의만 하면 안된다. 아이디어 제시 후, 결과는 맹탕인 헛물켜기를 지겹게 봐왔지 않은가. 3000만 외래관광객 시대를 열겠다는 꿈은 존중한다. 하지만 당장 숙박 등 서울부터 수용 능력이 부족하다. 의욕 넘치는 숫자만 나열한다고 능사가 아니다.

서울도 이제 오버투어리즘의 몸살을 겪고 있다. 이를 극복하고 지역관광 활성화를 위해서는 서울(인천공항) 인아웃 대신 지역 공항 인아웃의 사례를 대폭 늘려야만 한다. 수도권 일극 체제는 관광분야에서도 극복해야 할 중요한 과제다.

A. 김대관 경희대 하스피탤리티 경영학과 교수(전 한국문화관광연구원 원장):

현재 외래 관광객의 80% 이상이 서울에 집중되는 현상을 해결하기 위해서는 '글로벌 관문 다변화'와 '테마형 연계 관광 체계'가 필수적이다. 외국인 관광객 분산을 위해 지방 공항 활성화 및 직항 노선 확대, 지역 연계 교통 패스 및 짐 배송 서비스 제공, 글로벌 스타 메가 이벤트의 지방 개최(BIFAN<부천>, BIFF<부산> 등 글로벌 인지도 있는 축제와 지역관광을 연계), 공공 부문 주최 MICE 지역 개최 의무화 또는 할당화 등을 고려해 볼 수 있다.

분산 성공사례로 일본 '세토우치 국제 예술제' & '타카야마'가 있는데, 일본은 도쿄·오사카 편중을 막기 위해 지방 고유의 예술제(세토우치)나 전통 마을(타카야마)을 글로벌 브랜드화하고, 외국인 전용 JR 패스로 지방 이동을 유도해 전국적인 관광 균형을 달성했다.

A. 김현환 경희대 관광대학원 특임교수(전 문체부 제1차관):

지금이 정말 좋은 기회다. K-컬처로 우리나라에 대한 호감이 높아지고, 대통령의 관심도 크다. 관광은 어느 한 부처가 단독으로 할 수 없다. 국가관광전략회의가 총리 주재로 한계가 있었지만 지난 4월 대통령 주재로 개정돼 10월부터 시행된다.

일본을 벤치마킹하는 것도 좋다. 일본 관광정책 전환점은 고이즈미 총리가 2003년 1월에 '관광입국'을 선언한 것이다. 이어 5월, 총리가 직접 의장을 맡는 '관광입국 추진 관계 각료회의'를 발족, 기존 국토교통성 수준에 머물던 관광업무를 범정부 차원의 국가 핵심 전략으로 격상시켰다. 일본 관광정책은 추진 목적과 내용에 따라 3단계의 큰 테마 변화를 거쳐 왔다. 1기(2003~2012년) 관광입국 기반 구축, 방문객 1000만 명 목표, 2기(2012~2019년) 주력 산업화 대폭 확대, 3기(2023년~현재) 지속 가능한 관광 등이다.

현재 우리나라는 일본과 비교해 1단계와 2단계 초입 수준이다. 우리나라는 2단계와 3단계를 함께 추진하면 좋을 것이다. 일본이 주력산업으로 격상한 것처럼 관광의 우선순위를 더 위로 격상해야 한다.

A. 김재호 한국관광학회 부회장(인하공전 교수):

올해 방한 외국인 관광객은 지난 6월 이미 1000만 명을 돌파했고, 1~5월 누적 외래객도 약 872만 명으로 지난해보다 21% 증가했다. 이제 정책의 핵심 질문은 단순히 '외국인 관광객을 얼마나 더 유치할 것인가'가 아니라 '증가하는 외국인 관광객을 어떻게 지역으로 확산시킬 것인가'가 되어야 한다. 이를 위해 '5대 분산 전략'이 필요하다.

먼저 게이트웨이(Gateway) 분산이다. 인천공항 중심의 입국구조에서 지방 공항과 국제항만을 활용한 지역 직항 관광을 확대해야 한다. 두 번째로 루트(Route)의 분산이다. 외국인 관광객에게 개별 지역보다는 서울-인천, 서울-강원, 부산-경남, 광주-전남 등 2~3개 지역을 연결하는 광역 관광 루트를 만들어야 한다. K-컬처 분산도 필요하다. K-팝만이 아니라 K-푸드, K-뷰티 등 한류 콘텐츠를 지역 관광자원과 연결해야 한다. 모빌리티(Mobility) 분산을 통해 외국인 관광객이 서울에서 지역으로 이동하고 지역 내에서 자유롭게 여행할 수 있도록 교통의 예약과 결제를 통합해야 한다. 지역관광 홍보도 공급자 중심에서 OTA와 SNS 중심으로 전환해야 한다. 민선 9기의 지역관광은 '관광객을 많이 데려오는 관광'에서 '지역을 살리는 관광'으로 전환되어야 한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com