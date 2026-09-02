'쥬라기 공원' 호박 속 모기, 5억 5천만원 낙찰…'슈퍼맨' 의상은 3억원

사진출처=Propstore

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[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '쥬라기 공원'에서 공룡 부활이 시작된 호박 속 모기 소품이 경매에서 약 5억 5000만원에 낙찰됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 1993년 개봉한 영화 '쥬라기 공원'의 상징적 소품으로, 영화 도입부에 등장한 호박 속 모기 소품이 8월 26일(현지시각) 미국 LA에서 열린 프로프스토어(Propstore)의 경매에서 40만 3200달러(약 5억 5000만원)의 낙찰가를 기록했다.

당초 예상 낙찰가는 10만~20만 달러였지만 실제 판매가는 이를 크게 웃돌았다.

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이 소품은 영화 초반 도미니카공화국의 '마노 데 디오스' 호박 광산에서 발견되는 장면에 등장한다. 당시 광산에서 일하던 인부들이 호박 속에 갇힌 선사시대 모기를 발견하고, 이 모기가 영화 속 공룡 복원의 핵심 단서로 이어진다.

영화의 설정에 따르면 과학자들은 수백만 년 전 모기가 빨아먹은 공룡의 피에서 DNA를 추출한 뒤 이를 이용해 멸종한 공룡을 되살리게 된다. 이번에 팔린 물건은 실제 고대 모기가 들어 있는 천연 호박 화석이 아니다. 영화 촬영을 위해 제작된 소품으로, 호박과 암석을 실제처럼 보이도록 질감과 색을 입히고 내부에 선사시대 모기를 형상화한 모형을 넣은 것이다.

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경매업체인 프로프스토어에 따르면 소품의 크기는 약 가로 10㎝, 세로 15㎝, 높이 6.25㎝이며 촬영 과정에서 사용된 흔적과 레진의 균열, 일부 도색 손상 등이 남아 있다.

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또한 이번 경매에서는 이 모기 소품 외에도 영화와 TV 시리즈를 대표하는 다양한 물건들이 고가에 팔렸다.

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영화 '스타 트렉: 오리지널 시리즈'에 등장한 스타플릿 페이저(스타트렉에 나온 총)는 31만 5000달러(약 4억 3000만원)에 낙찰됐으며, 존 트라볼타가 '토요일 밤의 열기'에서 입었던 흰색 정장은 27만 7200달러(약 3억 8000만원)에 팔렸다.

배우 크리스토퍼 리브가 입었던 '슈퍼맨' 의상은 23만 3100달러(약 3억 2000만원), 로버트 다우니 주니어가 착용한 '캡틴 아메리카: 시빌 워'의 아이언맨 마크46 상체 장갑은 13만 8600달러에 낙찰됐다.

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키아누 리브스가 '매트릭스 리로디드'에서 입었던 네오 의상 역시 13만 8600달러를 기록했다. 이 밖에 '캐리비안의 해적'에서 조니 뎁이 착용한 잭 스패로우 모자는 10만 800달러, '툼스톤'에 등장한 발 킬머의 위스키 컵은 11만 9700달러에 거래됐다.

이번 경매 첫날에는 모두 296점의 영화·TV 관련 소품과 의상이 판매됐으며, 구매자 프리미엄을 포함한 전체 매출은 720만 달러(약 98억원)에 달했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com