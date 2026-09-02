송광석 코레일관광개발 대표이사 취임…"사람과 지역 연결, 관광의 가치 만들 것"

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송광석 코레일관광개발 대표가 공식업무에 돌입했다.

2일 코레일관광개발에 따르면 이날 서울 용산구 본사에서 송광석 대표 취임식을 진행했다. 송 대표는 취임식에서 공공성과 수익성이 함께 성장하는 지속가능한 철도관광 기업을 만들어가겠다는 비전을 제시했다. 추진 방향으로는 현장 중심 경영, 철도관광 경쟁력 강화, 고객서비스 혁신, 지역 상생, 안전 최우선, 청렴·책임경영 등을 제시했다. 특히 승무서비스가 고객과 가장 가까운 접점에서 제공하는 핵심 서비스인 만큼 현장의 의견을 적극 반영하고 고객 응대 역량을 강화해 고객이 체감할 수 있도록 품질을 높인다는 계획이다.

송 대표는 철도를 바탕으로 지역 문화관광의 새로운 가치를 창출할 수 있도록 노력하겠다는 포부도 밝혔다. 철도와 지역의 문화·관광자원을 연계한 경쟁력 있는 관광상품을 확대하고, 이동과 숙박·관광을 연결하는 체류형 관광을 유도할 수 있도록 하겠다는 것이다. 디지털 기반 관광서비스를 고도화해 고객의 여행 편의를 높이고, 안전을 경영의 최우선 가치로 삼아 현장 중심의 예방적 안전관리 체계도 강화할 예정이다.

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송 대표는 "단순히 열차를 이용한 여행을 제공하는 기업을 넘어, 철도를 통해 사람과 지역을 연결하고 새로운 관광의 가치를 만들어가는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com