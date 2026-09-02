김도균 강원랜드 대표 취임…"글로벌 공공형 복합리조트로 대도약"

◇김도균 강원랜드 신임 대표이사가 취임사를 하고 있는 모습. 사진제공=강원랜드

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강원랜드가 2년 넘게 이어지던 최고경영자(CEO) 공백에 마침표를 찍었다. 2일 강원랜드에 따르면 이날 제11대 대표이사에 김도균 대표가 취임, 공식 업무에 들어갔다. 김 대표는 취임식에 앞서 첫 공식 일정으로 강원도 태백시 순직산업전사 위령탑을 찾아 참배했다. 석탄산업에 종사하다 희생된 산업전사들을 추모하고 폐광지역과의 상생 발전 의지를 다지기 위한 행보다.

김 대표는 강원랜드를 '글로벌 공공형 복합리조트'로 도약시키겠다는 구상이다. 특히 글로벌 공공형 복합리조트로 전환을 위한 구체적인 방안도 제시했다. 첫째로 수익성과 공공성의 균형을 갖춘 '글로벌 공공형 복합리조트'로의 도약이다. 대규모 투자사업인 'K-HIT 프로젝트'의 실행력을 높이고 강원랜드를 사계절 체류형 특화 엔터테인먼트 리조트로 탈바꿈시키겠다는 구상이다. 복합 관광벨트를 구축하고 규제 개선을 추진하는 한편, AI 기반 중독예방 시스템을 고도화해 책임관광 모델을 확립할 계획이다.

지역경제 활성화를 위한 상생 플랫폼 구축도 주요 경영 방향으로 제시했다. '특별한 희생에 특별한 보상'이라는 원칙 아래 지역 산업 생태계를 재편하고 청년들이 지역에 정착할 수 있는 양질의 일자리를 창출하는 형태다. 이를 통해 지속 가능한 ESG 상생 플랫폼을 구축한다는 방침이다.

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조직문화 혁신도 추진한다. '상하동욕자승(上下同欲者勝)'의 정신을 바탕으로 소통과 존중을 강화하고 모범적인 노사관계를 만들겠다고 김 대표는 밝혔다.

김 대표는 "강원랜드는 주민들의 간절한 염원과 희생 위에 세워진 상생의 결정체이자 지역 경제를 지탱하는 핵심 앵커기업"이라며 "창립 30주년이라는 대전환의 문턱에서 위기를 기회로 전환하고, 강원랜드와 석탄산업전환지역의 미래를 한 단계 업그레이드시킬 확실한 변곡점을 만들어 내겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com