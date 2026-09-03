볼보 EX90, 6·7인승 공간에 800V 충전…패밀리 SUV 시장 공략

◇볼보자동차의 차세대 순수 전기 플래그십 SUV 'EX90'. 사진제공=볼보자동차코리아

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볼보자동차코리아의 차세대 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) 'EX90'이 가격 경쟁력과 패밀리카 상품성을 앞세워 국내 대형 전기 SUV 시장 공략에 나선다.

EX90은 스웨덴에서 설계·개발된 차세대 순수 전기차 플랫폼 SPA2를 기반으로 한다. 평평한 바닥 설계와 800V 배터리 기술, 중앙 집중식 코어 컴퓨팅 시스템 등을 적용해 공간 활용성과 충전 성능을 강화했다.

국내 판매 가격은 트윈모터 플러스 7인승 기준 1억620만원부터 시작한다. 플러그인 하이브리드(PHEV)인 XC90 T8 울트라(1억1620만원)보다 1000만원 낮다. 듀얼 챔버 에어 서스펜션과 바워스앤윌킨스 사운드 시스템 등을 갖춘 울트라 트림은 1억1620만원이다.

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유럽 주요 시장과 비교해서도 가격을 낮게 책정했다. 6인승 울트라 트림 기준 국내 판매가는 스웨덴보다 약 4300만원, 독일보다 약 4800만원 낮다. 영국과 비교하면 트윈모터는 약 6100만원, 트윈모터 퍼포먼스는 약 6400만원 낮다.

◇볼보자동차의 차세대 순수 전기 플래그십 SUV 'EX90'. 사진제공=볼보자동차코리아

◇볼보자동차의 차세대 순수 전기 플래그십 SUV 'EX90'. 사진제공=볼보자동차코리아

패밀리 SUV에 맞춰 6인승과 7인승 구조를 선택할 수 있다. 긴 휠베이스와 평평한 바닥 설계로 실내 공간 활용성을 높였다. 실내에는 천연 원목을 활용한 우드 데코와 인체공학적 시트 등을 적용했으며, 울트라 트림에는 일렉트로크로믹 글라스 루프와 1610W급 바워스앤윌킨스 사운드 시스템도 제공된다.

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EX90은 106kWh 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 사륜구동 기반 트윈모터를 결합했다. 트윈모터는 최고출력 456마력(335kW), 트윈모터 퍼포먼스는 680마력(500kW)의 성능을 낸다. 최대 350kW 급속 충전을 지원해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다.

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자체 개발한 '휴긴코어(HuginCore)'를 적용해 전기 아키텍처와 코어 컴퓨터, 소프트웨어 등을 하나의 시스템으로 통합했다. 엔비디아의 컴퓨팅 기술과 퀄컴의 스냅드래곤 콕핏 플랫폼도 활용했다.

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차량에는 5개의 카메라와 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서가 적용됐다. 운전자 모니터링 시스템과 어린이나 반려동물 등을 감지하는 실내 승객 감지 시스템도 갖췄다. 무선 업데이트(OTA)를 통해 차량 기능과 안전 기술을 지속적으로 개선할 수 있다.

볼보자동차코리아는 오는 4분기부터 EX90의 고객 인도를 시작할 예정이다. 내년에는 연간 2000대 판매를 목표로 프리미엄 전기차 시장 공략을 확대할 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com