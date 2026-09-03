50만원 주고 새 에어컨 샀는데, 알고 보니 8년 전 생산 '분통'

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 약 50만원을 주고 구입한 에어컨이 알고 보니 8년 전 생산된 제품이었던 사실이 알려지면서 소비자들의 공분을 사고 있다.

소비자가 교환이나 환불을 요구하자 판매점은 약 10만원의 철거·설치 비용을 부담하라고 요구한 것으로 알려져 논란이 커지고 있다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 안후이성 허페이시 페이시현에 사는 장 모씨는 최근 가전 전문점에서 2600위안(약 50만원)을 주고 벽걸이형 에어컨을 구입했다. 판매 당시 매장에서는 정상가가 4000위안(약 80만원)이 넘는 제품이라며 마지막 한 대를 특가로 판매하는 것으로 안내한 것으로 전해졌다.

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제품을 집으로 배송받은 뒤 설치까지 마친 장씨는 이후 아들의 확인 과정에서 예상치 못한 사실을 알게 됐다.

에어컨 실외기에 적힌 생산일자가 2018년 11월로 확인된 것이다. 제품이 생산된 지 약 8년이 지난 셈이다.

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제품의 상태도 새것이라고 보기 어려웠다. 에어컨 송풍구 틈에서 검은색 오염 흔적이 목격된 것이다. 다만 해당 흔적이 실제 사용 흔적인지는 공식적으로 확인되지 않았다.

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장씨 측은 제품의 생산 시점이 지나치게 오래됐다고 보고 판매점에 환불 또는 교환을 요구했다.

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이에 판매점 측은 해당 제품이 단종된 제품의 재고 또는 정리 물량이라는 취지로 설명하면서, 2600위안에 판매한 것은 특가 처분 가격이었다고 주장한 것으로 전해졌다. 판매 당시 재고 상품이라는 사실을 설명했다고도 주장했다.

반면 장씨 측은 구매 당시 판매자로부터 8년 전 생산된 제품이라는 설명을 듣지 못했다고 반박했다.

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문제는 환불·교환 과정에서도 불거졌다. 판매점 측은 제품을 철거하고 교환하려면 500위안(약 10만원)의 비용을 소비자가 부담해야 한다고 요구한 것으로 전해졌다.

이 같은 사실이 알려지자 중국 온라인에서는 비난이 쏟아졌다.

네티즌들은 "8년 동안 창고에 있었다면 새 제품이라고 해도 소비자가 선뜻 받아들이기 어렵다", "재고 제품이라는 사실을 미리 알리고 가격을 낮췄다면 문제가 달라졌을 것"이라는 지적이 나왔다.

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반면 일부 네티즌은 "대형 가전제품의 장기 재고는 흔하다", "사용하지 않은 제품이라면 기능상 문제가 없을 수도 있다"며 판매점의 입장을 이해해야 한다는 의견도 내놓았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com