광명스피돔, 9월 어린이 문화교실 운영…동화·창의체험 마련

광명스피돔 어린이 문화교실을 찾은 어린이들이 만들기 체험을 하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 9월 광명스피돔에서 어린이 대상 '어린이문화교실'을 운영한다.

어린이문화교실은 어린이들이 동화를 함께 읽고 이야기 속 주제를 다양한 창의 활동으로 경험할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 매주 새로운 동화와 체험활동을 통해 책을 친숙하게 접하고 상상력과 표현력을 키울 수 있도록 구성했다.

9월에는 '비가 와도 괜찮아', '구름 온천', '엄마가 화났다', '추석 전날 달밤에' 등을 주제로 프로그램을 진행한다. 5일에는 '우산이 있잖아', 12일에는 '두둥실 구름 온천', 19일에는 가족과 감정을 주제로 동화와 연계한 체험활동을 마련했다.

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프로그램은 추석 연휴를 제외한 5일과 12일, 19일 토요일 오후 1시부터 4시까지 운영된다. 회차별 수업 시간은 약 30∼35분이다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이들이 동화와 창의 체험을 통해 책을 즐겁게 접하고 자기 생각을 자유롭게 표현할 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "앞으로도 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com