상반기 수산식품 수출액 증가…고등어 196% 급증, 상승세 이끌어

올해 수산식품 수출액이 크게 늘었다. 상반기 수출액이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 7월에도 두 자릿수 증가세를 이어갔다. 고등어·참치·명태·왕게 등이 성장세를 이끌었다.

3일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 올해 1~7월 수산식품 수출액은 22억3360만달러로 지난해 같은 기간보다 18.1% 늘었다. 1~7월 기준 역대 최대다. 상반기 수출 증가세는 더 가팔랐다. 1~6월 수출액은 19억2590만달러로 1년 전보다 21.9% 확대됐고, 지난해 연간 수출액 33억달러의 절반을 상반기에 이미 넘어섰다.

고등어 수출이 두드러졌다. 1~7월 수출액은 2억50만달러로 지난해 같은 기간보다 196.3% 급증했다. 참치도 3억5940만달러로 23.6% 증가했다. 명태는 4840만달러로 158.8%, 왕게는 3370만달러로 185.8% 뛰었다. 굴(8.3%), 삼치(11.0%), 미역(11.3%) 수출도 늘었다.

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반면 최대 수출 품목인 김은 주춤했다. 1~7월 수출액은 7억10만달러로 지난해보다 1.5% 감소했다. 오징어 수출도 11.3% 줄었다.

수출 시장에서는 중국의 비중이 컸다. 1~7월 대중국 수출액은 4억5530만달러였다. 일본이 4억2550만달러, 미국이 3억5330만달러로 뒤를 이었다. 태국과 베트남 수출액도 각각 1억6100만달러, 1억2910만달러를 기록했다.

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김 수출이 주춤했지만 고등어와 참치, 명태, 왕게 등이 빈자리를 메웠다. 수출 품목이 다양해지면서 올해 수산식품 수출액이 연간 기준 역대 최대치를 기록할 가능성이 커졌다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com