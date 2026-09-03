[경마] 렛츠런파크 영천 11일 정식 개장…국내 4번째 경마장 탄생

렛츠런파크 영천 경주로 적응 훈련을 하고 있는 경주마. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 오는 11일 렛츠런파크 영천의 관람시설을 개방하고 정식 운영에 들어간다. 2009년 후보지 선정 이후 17년 만으로, 서울과 제주, 부산경남에 이은 국내 4번째 경마공원이다.

한국마사회는 11일 영업 개시에 이어 13일 지역민과 함께하는 개장 기념행사를 개최한다. 이날 관람대 앞 특설무대에서는 개장식과 첫 개장 기념경주가 열리며 아리랑태무시범단과 육군3사관학교 군악대의 축하공연도 펼쳐진다.

영천은 과거부터 말과 인연이 깊은 지역이다. 금호읍 일대에서는 청동기 시대 유물인 마형대구가 출토됐으며 조선시대에는 신녕면의 장수역이 군위·경주·경산·울산 일대를 관할했다. 2009년 운주산승마조련센터 개장과 2015년 내륙 최초 말산업 특구 지정에 이어 이번 경마공원 개장으로 생산·조련·복지·경주·관광을 잇는 말산업 체계를 갖추게 됐다.

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렛츠런파크 영천의 가장 큰 특징은 국내 최초로 도입되는 '권역형 순회경마'다. 경주마는 부산경남에 상주하고 경마일마다 영천으로 이동해 경주를 치르는 방식이다. 9월에는 12개 경주가 열리며 하반기 12주 동안 총 72개 경주가 시행된다.

렛츠런파크 영천 관람대(경주관전 공간) 사진제공=한국마사회

경주마 이동이 늘어나는 만큼 수송 환경도 강화했다. 국제경마연맹(IFHA)의 말 수송 복지 가이드라인을 반영한 13.5톤 무진동 전용 수송 차량 13대를 제작했다. 시스템 에어컨과 가변형 칸막이, 부상 방지용 특수 고무 바닥재를 적용했으며 실시간 GPS 추적과 클래식 음악 송출 장치도 갖췄다.

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렛츠런파크 영천은 경마뿐 아니라 가족 단위 방문객을 위한 복합 레저공간으로 조성됐다. 관람대는 지하 1층·지상 4층 규모로 3500명을 수용할 수 있으며 한옥을 모티브로 한 계단식 디자인을 적용했다. 경주로 안쪽에는 친환경 수변공원을 조성하고 1746대 규모 주차장에는 태양광 가림막을 설치했다.

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한국마사회는 개장에 따른 신규 일자리와 관광객 유입 등 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다. 향후 미니호스 프로그램과 계절별 가족 행사 등 말을 테마로 한 체험 콘텐츠도 운영할 예정이다.

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우희종 한국마사회 회장은 "렛츠런파크 영천은 서울, 제주, 부산경남에 이어 4번째로 탄생한 경마공원"이라며 "영천시민의 자부심이 되고 지역의 어려움을 함께 나누는 상생 랜드마크를 만들겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com