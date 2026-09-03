[경마] 한국마사회 말박물관, 설연미 초대전 ‘꽃, 말’ 개최

설연미(꽃,말)136.5×76cm,캔버스에유채,2026. 사진제공=한국마사회

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한국마사회 말박물관이 4일부터 설연미 작가의 초대전 '꽃, 말(馬)(flower, horse)'을 개최한다. 이번 전시는 올해 말박물관의 세 번째 초대전으로 오는 10월 18일까지 기획전시실에서 열린다.

이번 전시에서는 전통 채색화에 현대적인 감성을 더해온 설 작가가 꽃과 말을 한 화면에 담은 최근 작품들을 선보인다. 전통 화조영모화 형식을 바탕으로 사찰 단청과 탱화를 떠올리게 하는 강렬한 색채와 여러 겹의 채색을 활용한 것이 특징이다.

작품 속 말은 작가가 어린 시절 접했던 1970년대 스프링 목마에 대한 기억에서 출발했다. 힘차게 질주하거나 도약하는 말과 화려한 꽃을 함께 배치해 꿈과 희망, 행복을 기원하는 의미를 담았다.

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유병욱 말박물관장은 "코리아컵과 코리아스프린트를 관람하기 위해 방문하는 외국인들에게도 길상의 의미를 담은 한국의 아름다운 예술 작품을 경험할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

전시는 오는 10월 18일까지 진행되며 말박물관은 매주 월·화요일 휴관한다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com