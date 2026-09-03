[경마] 세계 강호 집결한 과천…한국 대표마, 코리아컵·스프린트 정상 탈환 도전

2025년 그랑프리 클린원. 사진제공=한국마사회

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세계 정상급 경주마들이 렛츠런파크 서울에 집결한다. 한국 대표마들은 일본과 홍콩 등 해외 강호들을 상대로 코리아컵과 코리아스프린트 정상 탈환에 도전한다.

한국마사회는 오는 6일 렛츠런파크 서울에서 제9회 OBS 코리아컵(G1/IG2)과 코리아스프린트(G1/IG3)를 개최한다. 코리아컵은 1800m, 코리아스프린트는 1200m로 치러진다.

코리아컵에서는 지난해 우승마인 일본의 '딕테이언'이 대회 2연패를 노린다. 일본 더트 중장거리 무대에서 상승세를 보이는 '선데이펀데이'도 출전한다. 한국에서는 클린원과 퍼니와일드, 원평스톰 등이 일본의 대회 4연패 저지에 나선다. 한국마는 2019년 문학치프, 2022년 위너스맨이 정상에 올랐지만 최근 세 차례 대회에서는 일본마가 우승했다.

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한국의 선봉은 '클린원'이다. 통산 11전 7승을 기록한 클린원은 지난해 그랑프리 우승에 이어 스테이어 시리즈 대상경주에서도 정상에 오르며 국내 중장거리 최강자로 자리 잡았다. 코리아컵을 목표로 컨디션을 조절해온 만큼 해외 강호들과의 승부가 주목된다.

3세 기대주 '퍼니와일드'는 삼관 무대를 거치며 중장거리 경쟁력을 보여줬다. 경험이 많지 않다는 점은 변수지만 부마인 바이언이 3세 때 브리더스컵 클래식(G1) 등을 제패한 만큼 혈통에 대한 기대도 크다.

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국내 출전마 중 유일한 서울 소속인 '원평스톰'은 데뷔 초 5연승과 대상경주 우승을 기록했다. 중장거리 전향 이후 다소 기복을 보였지만 1800m 최고 기록이 클린원과 불과 0.1초 차이다.

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2026년 KRA컵 마일, 퍼니와일드. 사진제공=한국마사회

2025년 스포츠경향배 원평스톰. 사진제공=한국마사회

1200m 코리아스프린트에서는 지난해 챔피언 '셀프임프루브먼트'가 타이틀 방어에 나선다. 일본의 '아메리칸스테이지'와 3연승의 '드래건웰즈', 홍콩의 '고저스윈'도 출전한다. 한국에서는 빈체로카발로와 위너클리어, 닉스고원이 맞선다.

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'빈체로카발로'는 통산 27전 12승을 기록한 한국 대표 스프린터다. 선두권에서 빠른 속도를 유지하는 능력이 강점이다. 최근 다소 주춤했지만 국내 단거리 최정상급 무대에서 경쟁력을 입증했다.

2026년 SBS스포츠스프린트, 빈체로카발로. 사진제공=한국마사회

2024년 부산광역시 강서구청장배, 위너클리어. 사진제공=한국마사회

닉스고원. 사진제공=한국마사회

'위너클리어'는 초반 흐름을 따라간 뒤 막판 추입을 노리는 유형이다. 올해 대상경주에서 두 차례 준우승했고 통산 17경주 가운데 15경주를 5위 이내로 마치는 꾸준함을 보였다.

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세계적인 경주마 닉스고의 자마인 '닉스고원'은 데뷔 이후 7전 5승을 기록한 3세 암말이다. 가파른 성장세와 함께 3세 암말에게 적용되는 55㎏의 부담중량도 강점으로 꼽힌다.

최근 세 차례 코리아컵 우승을 일본에 내준 한국 경마가 올해 정상 탈환에 성공할지 관심이 모인다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com