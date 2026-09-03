[경마] 렛츠런파크 서울 포니랜드, 가을 말체험 콘텐츠 운영

포니랜드 내 트로이목마 전경. 사진제공=한국마사회

포니랜드 내 승마전동차 체험하는 아이들. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 운영하는 렛츠런파크 서울 포니랜드가 가을을 맞아 가족 단위 방문객을 위한 말 체험 콘텐츠 운영을 재개한다.

SNS 조회수 124만회를 기록한 '어린이 승마전동차'는 새 단장을 마치고 오는 5일부터 매주 토·일요일 상설 프로그램으로 운영된다. 페달을 밟으면 상하로 움직여 실제 승마와 유사한 느낌을 체험할 수 있으며, 만 6세 이상은 단독 탑승할 수 있다. 만 6세 미만은 보호자와 함께 이용할 수 있다. 이용료는 무료이며 현장에서 선착순으로 운영된다.

어린이들에게 인기를 얻었던 '포니 운동회'도 다시 열린다. 포니들의 다양한 모습을 가까이에서 볼 수 있는 참여형 공연으로, 올가을에는 관람객이 참여하는 퀴즈 프로그램 등이 추가된다. 오는 19일부터 매주 토요일 낮 12시와 오후 3시20분, 일요일 낮 12시30분과 오후 3시에 하루 두 차례 진행된다.

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아이들이 포니와 만나고 있는 모습. 사진제공=한국마사회

포니랜드에는 영화 '오디세이'를 연상시키는 6m 크기의 대형 트로이목마도 마련됐다. 관람뿐 아니라 내부를 직접 둘러볼 수 있는 체험형 구조물이다. 포니들이 풀밭을 거니는 모습을 볼 수 있는 카페 'Slow Pony'도 운영된다.

한국마사회 관계자는 "아이들의 상상력을 자극하는 대형 놀이터와 친근한 포니를 통해 즐겁게 말 문화를 접할 수 있도록 다양한 체험을 준비했다"며 "가을 가족 나들이에서 특별한 추억을 선사할 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com