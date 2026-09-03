한화M&S '육아동행지원금' 수혜 500가정 돌파…"추가 출산 고려에 긍정적 영향" 95%

◇지난 3월 쌍둥이를 출산해 2000만원의 '육아동행지원금'을 받은 김신영 아워홈 책임(오른쪽) 가족. 사진제공=한화M&S

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한화M&S 소속 테크·라이프 솔루션즈 부문의 '육아동행지원금' 수혜 직원이 이달 기준 총 513가정(라이프 374·테크 139)으로 집계됐다. 제도 도입 1주년인 올해 1월 280가정을 기록한 데 이어 8개월 만에 약 2배 가까이 늘었다.

출산 직원 가정에 1000만원(세후 기준)을 지원하는 육아동행지원금 제도는 지난해 1월 김동선 한화M&S 미래전략총괄 사장 주도로 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트 등 계열사 8곳에서 먼저 도입했으며, 이후 한화비전, 아워홈 등 16곳으로 전면 확대됐다. 계열사별로는 ▲아워홈 (174명) ▲한화호텔앤드리조트 (91명) ▲한화세미텍 (49명) ▲한화비전 (46명) ▲한화갤러리아 (38명) 순으로 집계됐다.

물가 상승으로 육아 비용 부담이 날로 커지고 있는 상황에서 육아동행지원금은 직원들에게 단순 물질적 지원을 넘어 심리적 안정감을 안겨주며 '육아 동반자' 역할을 톡톡히 하고 있다. 실제 육아동행지원금을 수령한 513명의 직원을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 99%는 "지원금이 일·가정 양립에 실질적인 도움이 됐다"고 답했다. 특히 "육아동행지원금이 추가 출산 고려에 긍정적인 영향을 끼쳤냐"는 물음에 응답자의 95%가 "그렇다"고 답했다. 이는 지난해 7월 대비 10%포인트 가까이 상승한 수치로, 육아동행지원금이 직원들의 추가 출산 의지 제고에도 영향을 미치고 있다는 분석이다.

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한화M&S 관계자는 "500가정 직원의 출산과 육아를 함께 하면서 일·가정 양립의 중요성을 새삼 실감하고 있다"면서 "앞으로도 직원과 회사가 함께 발전할 수 있는 다양한 직원 동행을 이어 나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com