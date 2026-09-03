美 도심 아파트 총격, 3명 사망…경찰관 2명 총상

총격 사건이 발생한 미니애폴리스 현장. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 미네소타주 미니애폴리스 도심의 한 고층 아파트에서 총격 사건이 발생해 용의자를 포함해 3명이 숨지고 여러 명이 다쳤다. 현장에 출동한 경찰관 2명도 총에 맞아 부상을 입었다.

ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 2일(현지시각) 오후 4시 30분쯤 미니애폴리스 도심에 있는 '로링 타워스' 아파트 건물에서 총성이 들린다는 신고가 경찰에 접수됐다.

출동한 경찰관들은 건물 로비에서 총상을 입은 피해자들을 발견한 뒤 건물 위쪽에서 추가 총성이 들리는 것을 확인했다. 경찰은 총성이 나는 곳을 따라 고층으로 이동했으며, 해당 층에서는 시야를 크게 가릴 정도의 정체불명의 연무가 발생한 상태였던 것으로 전해졌다.

Advertisement

경찰이 파악한 결과 총격으로 모두 7명이 피해를 입었다. 이 가운데 한 명은 현장에서 숨졌고, 또 다른 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 사망했다. 이후 경찰은 총격 용의자 역시 사망했다고 밝혔다.

현장에 출동한 경찰관 가운데 2명도 총상을 입었다. 한 경찰관은 다리에 총을 맞았고, 다른 경찰관은 복부에 두 차례 총상을 입어 수술을 받았다.

Advertisement

또 다른 경찰관 1명은 총격이 아닌 다른 원인으로 부상을 입어 치료를 받았다. 이와 함께 경찰관 4명은 현장에서 정체를 알 수 없는 공기 중 물질에 노출된 뒤 이상 증상을 호소한 것으로 전해졌다. 총격 현장으로 출동하던 경찰 차량 2대도 사고를 내 경찰관들이 다치는 등 현장 대응 과정에서 추가 피해가 발생했다.

Advertisement

목격자들은 건물 안에서 여러 차례 총성이 들렸다고 전했다. 한 목격자는 건물 주민으로 알고 있던 남성이 총기를 들고 있는 모습을 봤으며, 총성이 이어지자 현장에서 달아났다고 말했다.

Advertisement

현지 매체 FOX 9은 사건 용의자가 총격이 발생하기 전 아파트에서 퇴거 절차를 밟고 있었다고 전했다. 보도에 따르면 용의자는 이전에도 건물 내에서 총기를 드러내거나 다른 주민들에게 위협적인 발언을 한 혐의로 퇴거 절차가 진행 중이었던 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 총격 사건의 정확한 동기와 이 같은 과거 행위가 이번 범행과 직접적인 관련이 있는지는 밝히지 않았다.

경찰은 현재 정확한 범행 경위와 용의자의 사망 원인, 범행 동기 등을 조사하고 있다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com