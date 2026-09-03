"장애인·비장애인 파란색 운동화 끈 묶고 함께 달린다"…롯데, '제 11회 슈퍼블루 마라톤' 개최

◇제 11회 슈퍼블루 마라톤 공식 포스터. 이미지 제공=롯데

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롯데가 개최하는 '제 11회 슈퍼블루 마라톤'이 다음달 9일 서울 마포구 평화의공원 평화광장에서 진행된다.

장애인의 희망과 자립을 상징하는 파란색 운동화 끈을 착용하고 장애인과 비장애인이 함께 달리며 교류하는 슈퍼블루 마라톤은 롯데의 대표적인 사회공헌 활동이다.

롯데는 사단법인 스페셜올림픽코리아와 함께 2013년부터 장애인에 대한 바른 언어 사용과 인식 개선을 위해 '블루 캠페인'을 진행 중인데, 이를 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 활동으로 확장해 2015년부터 매년 슈퍼블루 마라톤을 개최하고 있으며 누적 참가자는 약 8만 명에 달한다. '블루(BLUE)'는 'Beautiful Language Use will Echo'의 약자로 '아름다운 말은 울림이 됩니다'라는 의미를 담고 있다.

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이번 대회는 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 슈퍼블루 걷기(1.6km), 슈퍼블루 5km와 비장애인이 참여하는 5km, 10km 등 4개 코스로 운영된다. 참가비는 비장애인 3만원이며, 장애인은 본인을 포함해 최대 4명까지 무료로 참가할 수 있다. 오는 10일까지 8000명을 선착순으로 모집하며, 참가 신청은 슈퍼블루 마라톤 공식 홈페이지에서 가능하다.

롯데 계열사들도 참가자 응원에 나선다. 롯데월드의 대표 캐릭터 로티와 로리가 공연을 진행하고, 롯데웰푸드와 롯데칠성음료는 간식과 음료를 지원한다. 롯데케미칼은 리사이클링 부스를, 캐논코리아는 포토존 이벤트를 운영한다. 이와 함께 발달장애인 연주자로 구성된 'SOK 앙상블' 공연도 마련한다. 대회 전에는 참가자들이 함께 훈련하고 교류하는 사전 프로그램 '슈퍼블루 러닝 클래스'를 운영한다.

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롯데 관계자는 "슈퍼블루 마라톤은 장애인과 비장애인이 함께 걷고 달리며 서로의 다름을 이해하는 데 의미가 있다"며 "올해는 한글날을 맞아 우리가 일상에서 사용하는 말과 표현까지 돌아보며 장애에 대한 올바른 인식을 자연스럽게 확산하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com