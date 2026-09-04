"새로 만든 다리가 왜?"…준공식 날 사람 몰려 현수교 기울어져 '아찔'

사진출처=데틱자바르

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[스포츠조선 장종호 기자] 새로 개통한 보행자용 현수교가 준공식 직후 한쪽으로 기울어지는 아찔한 사고가 인도네시아에서 발생했다.

다행히 사망자는 없었지만 일부 사람들이 다리에서 떨어져 부상을 입었다.

이날 사고는 수십 명의 사람들이 한꺼번에 건너면서 사고가 일어난 것으로 추정된다.

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데틱자바르 등 현지 매체들에 따르면 지난 8월 30일(현지시각) 인도네시아 서자바주 팡안다란군 마르가친타 마을의 퐁펫 현수교에서 기울어지는 사고가 발생했다.

영상을 보면 이날 준공식이 끝난 뒤 공무원, 주민 등 50명 이상이 한꺼번에 다리를 건너던 중 갑자기 교량이 한쪽으로 기울었다.

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사고 당시 다리 위에 있던 사람들 가운데 일부는 균형을 잃고 떨어졌고, 다른 사람들은 다리 측면을 붙잡으며 버텼다.

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이 사고로 여러 명의 부상자가 발생했지만 모두 경상인 것으로 알려졌다.

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사고 원인은 준공식 직후 다리에 한꺼번에 사람들이 몰렸기 때문으로 추정됐다.

현지 보도에 따르면 해당 다리는 한 번에 3명 정도만 통행하도록 제한돼 있었다.

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하지만 축하 분위기에 들뜬 주민들이 한꺼번에 다리를 건너면서 통행 인원 제한이 제대로 지켜지지 않았던 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 퐁펫 현수교는 길이가 약 60~65m에 이르는 다리다. 일대 여러 마을을 연결하는 중요한 통행로 역할을 해야 했지만 사고 직후 통행이 전면 통제됐다. 현재 현지 당국은 안전 점검과 보수 작업을 위해 다리를 폐쇄한 상태다.

이번 사고를 두고 인도네시아 당국은 '교량 전체가 붕괴했다'고 표현하는 것은 정확하지 않다고 강조했다.

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당국은 교량의 주 구조물은 그대로 유지돼 있으며, 왼쪽에 설치된 현수 케이블이 주 앵커 지점에서 빠지면서 다리가 한쪽으로 기울어졌다면서 현수 케이블의 이탈에 따른 구조적 이상으로 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com