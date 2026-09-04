허리디스크, 수술 없이 자연 치유되는 경우 있다?…힘찬병원 유튜브서 공개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 허리디스크에 대해 환자들이 궁금해하는 다양한 정보를 소개한다. 이수찬 대표원장과 김강언 원장이 수찬's 관절토크 코너를 통해 허리디스크의 주요 증상과 자가진단법, 수술을 고려해야 하는 경우, 도움이 되는 운동과 피해야 할 운동 등을 알려준다.

허리디스크를 의심해볼 수 있는 대표적인 증상과 집에서 간단하게 확인할 수 있는 자가진단법을 1편에서 공개했다. 2편에서는 허리디스크의 자연 치유 가능성과 수술적 치료가 필요한 경우를 설명한다.

MRI 검사에서 디스크가 심하게 탈출해 신경을 압박하고 있어도 통증이 심하지 않은 경우가 있다. 디스크의 자연 치유 능력으로 인해 탈출된 디스크 조직이 시간이 지나면서 자연적으로 흡수될 수 있기 때문이다. 이 때문에 허리디스크가 확인됐다고 해서 모두 수술 치료가 필요한 것은 아니다.

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힘찬병원 김강언 원장은 "의외로 많은 경우 탈출된 디스크는 자연 치유로 흡수돼 사라진다"며 "다만 자연 치유가 잘 되는 디스크가 있는 반면 그렇지 않은 경우도 있기 때문에 정밀검사와 전문의의 임상적 판단을 통해 치료 방향을 결정하는 것이 중요하다"고 설명했다.

하지만 다리의 힘이 떨어지는 마비 증상이나 감각 저하가 나타나거나, 신경이 심하게 압박돼 대소변 장애와 회음부 감각 저하가 동반되는 경우에는 수술적 치료를 적극적으로 고려해야 한다. 또 비수술적 치료에도 엉덩이와 다리로 이어지는 방사통이 호전되지 않고, 일상생활에 지장이 있는 통증이 지속되는 경우에도 수술적 치료가 필요할 수 있다.

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다음주 마지막 편에서는 허리디스크 환자에게 도움이 되는 운동과 피해야 할 운동을 소개할 예정이다. 힘찬병원은 전문의들이 다양한 관절·척추 질환을 알기 쉽게 설명하는 영상을 매주 금요일 공개하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com