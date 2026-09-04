"중증 녹내장, 수술법보다 '수술 후 안압 관리' 중요"

수술 전 중심시력 수준에 따른 수술 후 중심시력 손실 위험인자. 수술 전 중심시력이 양호한 환자는 수술 후 초기 저안압이, 수술 전 중심시력이 불량한 환자는 수술 후 초기 고안압이 각각 중심시력 손실 위험을 높이는 것으로 나타났다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 말기·중증 녹내장 환자의 수술 후 시력 보존을 결정짓는 핵심 요인이 수술 종류가 아닌 '환자 시력 상태에 따른 초기 안압 변화'라는 연구 결과가 나왔다.

연세대학교 의과대학 안과학교실 녹내장 연구팀(세브란스병원 김찬윤 교수, 강남세브란스병원 최웅락 교수, 한민형 연구원, 용인세브란스병원 김희석 교수)은 중증 녹내장 수술 후 발생하는 중심시력 손실의 위험인자를 분석한 대규모 임상연구 결과를 '국제외과학회지(International Journal of Surgery, IF 9.0)'에 발표했다.

녹내장은 시신경이 지속적으로 손상되는 진행성 질환으로, 말기에 이르면 남아있는 중심시력을 보존하는 것이 치료의 최우선 목표다. 중증 녹내장 환자는 안압을 낮추기 위해 섬유주절제술이나 아메드밸브삽입술 등을 시행하지만, 일부 환자에서는 수술 후 중심시력이 급격히 저하되는 치명적인 합병증이 발생해 왔다.

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기존에는 어떤 수술 기법이 더 안전한지에 논의가 집중됐으나, 연구팀은 수술 종류보다 수술 후 안압 변화가 예후에 더 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 가능성에 주목했다.

연구팀은 2005년 1월부터 2023년 10월까지 세브란스병원과 강남세브란스병원에서 중증 녹내장으로 섬유주절제술 또는 아메드밸브삽입술을 받은 환자 523안을 대상으로 장기 추적 데이터를 분석했다.

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분석 결과, 전체 대상의 15.9%(83안)에서 수술 후 중심시력 손실이 발생했으나, 섬유주절제술과 아메드밸브삽입술 두 수술법 간 중심시력 손실 발생률과 최종 수술 성적에는 유의한 차이가 없었다. 수술 종류보다는 수술 후 첫 1개월간의 안압 안정성이 시력 예후를 결정짓는 가장 중요한 요인으로 확인됐다.

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연구팀은 수술 전 환자의 중심시력 보존 정도에 따라 중심시력 손실을 유발하는 안압 위험 양상이 정반대로 나타난다는 점을 규명했다.

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중심시력이 비교적 잘 보존된 환자(시력 0.1 초과)의 경우 수술 초기 저안압(8mmHg 미만)에, 이미 중심시력이 저하된 환자(시력 0,1 이하)는 초기 고안압 (21mmHg 초과)에 각각 더 취약한 것으로 나타났다. 연구팀은 전자의 경우 저안압에 따른 황반과 시신경의 기계적 변형이, 후자의 경우 고안압에 따른 혈류 감소와 허혈성 손상이 이러한 차이를 설명할 수 있는 기전의 가능성일 것으로 분석했다.

또한 수술 후 초기 고안압이 지속된 환자군은 시간이 지나도 시력 회복이 가장 불량한 양상을 보여, 지속적인 안압 상승이 장기적인 시력 예후에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사했다.

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최웅락 교수는 "이번 연구는 중증 녹내장 수술 후 환자들에게 일률적인 안압 관리 기준을 적용하기보다, 수술 전후 환자의 시력 상태에 맞춘 '맞춤형 안압 관리 전략'이 필수적임을 대규모 데이터로 입증한 데 의미가 있다. 향후 중증 녹내장 환자의 수술 후 임상 관리 가이드라인을 새롭게 확립하는 데 중요한 근거가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

이번 연구 결과는 외과 및 임상의학 분야 국제 학술지 '국제외과학회지(International Journal of Surgery, IF 9.0)'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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