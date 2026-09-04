낙뢰 맞은 20대 남성, 기적 생존…"온몸이 타는 듯했다"

사진출처=ABC

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 길을 걷던 20대 남성이 낙뢰에 맞고 쓰러지는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다. 남성은 강한 전기 충격으로 온몸에 저림과 통증을 느꼈지만 다행히 큰 부상 없이 목숨을 건졌다.

ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 지난 8월 27일(현지시각) 오후 4시 30분쯤 뉴욕시 스태튼아일랜드에 사는 토머스 파미(24)는 직장을 나와 우산을 쓰고 차량으로 걸어가고 있었다.

차량을 불과 약 5~8m 앞둔 순간 갑자기 벼락이 떨어졌다. 인근 주택의 CCTV 카메라에는 파미가 인도를 따라 걷다가 강한 섬광이 번쩍인 직후 그대로 바닥으로 쓰러지는 모습이 담겼다.

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파미는 벼락에 맞은 직후 온몸에 강한 저림과 통증, 타는 듯한 느낌이 발생했다고 당시 상황을 설명했다. 특히 발의 감각이 심하게 둔해져 마치 풍선 위를 걷는 것 같은 느낌이었다고 말했다.

다행히 그는 의식을 잃지는 않았다. 바닥에 쓰러진 뒤 다시 몸을 일으킨 파미는 또다시 벼락이 떨어질 수 있다는 생각에 두려움을 느끼면서 도움을 요청했다.

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주민의 도움으로 집안으로 피신한 그는 병원으로 이송돼 검사를 받았다.

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다행히 눈에 띄는 화상이나 장기 부상 등은 발견되지 않았다. 의료진은 당시 검사 결과에 안도를 하면서도 크게 놀란 것으로 전해진다.

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파미는 다음 날 퇴원한 뒤 일상생활로 돌아갔다.

그는 사고 이후 살아있음을 감사해하며 평범한 일상을 당연하게 여기지 않게 됐다고 말했다.

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한편 미국 기준 사람이 평생 동안 낙뢰에 맞을 확률은 약 1만 5300분의 1로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com