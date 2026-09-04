"학생 성적 낮다고 '치욕' 딱지"…교사들 무대 세워 공개 망신

사진출처=사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 학생들의 시험 성적이 낮다는 이유로 교사들을 무대에 세운 뒤 '치욕'이라는 글자가 적힌 화면을 배경으로 단체사진을 찍게 해 중국에서 논란이 일고 있다. 거센 비판이 이어지자 지방 교육당국은 공식 사과하고 조사에 착수했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 8월 26일 중국 쓰촨성 량산이족자치주 레이보현에서 열린 2026년 가을 교육행정회의에서 황당한 일이 발생했다.

당시 회의에서는 직전 학기 기말고사에서 학생들의 평균 성적이 낮았던 교사들을 따로 무대에 세워 사진을 찍도록 했다.

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공개된 사진을 보면 초등학교 교사 20여 명이 무대에 올라 일렬로 서 있고, 뒤편 대형 화면에는 '레이보현 2025~2026학년도 초등학교 기말고사 평균 성적 30점 이하 교사 촬영'이라는 문구가 표시됐다.

문제는 화면 한가운데 '치욕'이라는 두 글자가 크게 표시돼 있었다는 점이다.

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중학교 교사들을 대상으로 한 행사도 마찬가지였다. 학생들의 기말고사 평균 성적이 15점 이하인 교사 20여 명이 무대에 올라섰고, 이들 역시 '치욕'이라는 글자가 적힌 화면을 배경으로 단체사진을 찍었다.

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사진이 중국 소셜미디어를 통해 퍼지면서 논란은 빠르게 확산됐다.

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중국 온라인에서는 교육당국의 처벌 방식이 지나치다는 반응이 쏟아졌다.

네티즌들은 "이게 말이 되냐. 교사를 존중하기는 하는 것이냐", "교육당국 지도자들이 교사를 노예처럼 대하는 것 같다", "교사들을 일방적으로 성적의 책임자로 몰아 공개적으로 망신을 주는 방식은 적절하지 않다" 등의 반응을 내놓고 있다.

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논란이 커지자 레이보현 정부는 최근 공식 사과문을 발표했다.

레이보현 정부는 "교사를 존중하지 않는 잘못된 행사로, 회의에 참석한 교사들에게 심각한 심리적 피해를 주고 사회적으로도 부정적인 영향을 초래했다"고 밝혔다.

이어 "깊은 죄책감을 느끼며 잘못을 깊이 반성하고 있다"고 밝히고, 사건 전반을 조사하기 위한 특별조사팀을 구성했다고 설명했다. 조사 결과에 따라 관련자들을 법과 규정에 따라 엄중하게 처리하겠다고도 밝혔다.

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한편 레이보현은 중국에서도 상대적으로 낙후된 지역으로 꼽히며, 이족 주민이 많이 거주하는 곳이다. 부모가 도시로 돈을 벌기 위해 떠나 자녀가 조부모 등과 생활하는 경우가 많은 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com