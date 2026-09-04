"여행 사진 찍고 버려요" 젊은 층 유행 '일회용 옷'…환경 오염 논란

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여행지에서 사진을 찍기 위해 저렴한 옷을 구입한 뒤 여행이 끝나면 버리는 이른바 '일회용 옷'이 중국 젊은 층 사이에서 유행하면서 환경과 건강 문제를 둘러싼 논란이 커지고 있다.

중국 매체 베이징 뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 소셜미디어에서는 '차포이'라는 이름의 새로운 소비 행태가 화제다. 차포이는 한두 번 입은 뒤 처분하는 옷을 뜻한다. 주로 여행이나 휴가 때 사진을 잘 찍기 위한 용도로 구입하며, 평소에는 잘 입지 않는 화려한 디자인의 의류가 대부분이다.

중국 온라인에서는 관련 해시태그가 수백만 건의 조회 수를 기록하는 등 높은 관심을 받고 있다.

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한 여성은 7일간 여행을 떠나면서 옷 5벌을 구입하는 데 200위안(약 4만원)도 쓰지 않았다고 소셜미디어를 통해 주장했다. 여행이 끝난 뒤 옷을 보관할 생각은 처음부터 없었다.

이 같은 의류는 일반적인 패션 상품과 달리 실용성보다는 사진에서 돋보이는 외관에 초점이 맞춰져 있다. 화려한 롱스커트와 망토, 야외용 재킷, 휴양지용 원피스 등이 대표적이다.

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이런 소비 심리를 이용해 일부 의류 판매업체는 여행지와 계절에 맞춰 상품을 바꾸며 판매하고 있다. 5월에는 바닷가에서 사진을 찍기 좋은 원피스를 내놓고, 명절에는 전통 의상을, 신장 지역 여행객을 겨냥해서는 이국적인 분위기의 의상을 판매하는 식이다.

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한 여성 의류 매장 업주는 자신의 매장이 한 달에 약 1만 5000벌의 의류를 판매하고 있으며, 주요 고객은 18~30세라고 밝혔다. 그는 인기 상품의 가격은 한 벌에 10~50위안(약 2000~1만원) 수준으로, 저렴한 식사 한 끼와 비슷한 가격이라고 설명했다.

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여행이 끝난 뒤 옷을 처리하는 방법도 다양하다. 그대로 버리는 소비자가 있는가 하면 중고거래 플랫폼에 다시 판매하는 경우도 있다. '한 번 입었다', '거의 새것'이라는 점을 내세워 재판매하는 것이다.

하지만 편리하고 저렴하다는 장점 뒤에 환경 문제가 있다는 지적도 나온다.

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온라인에서는 "더 많이 버릴수록 더 많은 쓰레기가 생긴다"는 비판 글이 올라오기도 했다.

반면 일부 소비자들은 경제성과 편리성을 강조한다. 평소에는 잘 입지 않는 화려한 옷을 비싼 가격에 구입하는 것보다 여행 기간에만 저렴하게 사용하고 처분하는 것이 합리적이라는 것이다.

한편 유엔환경계획(UNEP)에 따르면 전 세계에서는 매년 약 9200만t의 섬유 폐기물이 발생한다. 의류 생산량은 2000년부터 2015년 사이 두 배로 증가했지만, 의류가 사용되는 기간은 같은 기간 36% 감소했다. 또 2023년 기준 섬유 원료 가운데 재활용 원료로 만들어진 비율은 8%에 그쳤으며, 의류와 섬유는 전체 플라스틱 폐기물의 약 11%를 차지한다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com