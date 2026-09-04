"거대한 새가 늪에 빠진 줄"…여객기 착륙 중 활주로 벗어나 '아찔'

사진출처=오 파라나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 브라질에서 여객기가 착륙 도중 활주로를 벗어나 공항 옆 진흙밭에 멈춰 서는 아찔한 사고가 발생했다.

오 파라나 등 현지 매체들에 따르면 지난 8월 31일(현지시각) 오전 브라질 파라나주 카스카벨 공항에 활주로에 착륙하던 라탐(LATAM) 항공 여객기가 활주로를 벗어나 빗물에 젖은 진흙 지역에 빠졌다.

공개된 영상을 보면 항공기 주변에는 물이 고여 있는 모습으로, 현지 매체들은 "마치 거대한 새 한 마리가 늪에 빠진 듯한 장면"이라고 전했다.

Advertisement

당시 카스카벨 공항 주변에는 비와 함께 천둥·번개가 치고 시야가 떨어지는 등 기상 상황이 좋지 않았던 것으로 전해졌다.

다만 현재까지 기상 악화가 여객기의 활주로 이탈을 직접적으로 일으킨 원인으로 공식 확인된 것은 아니다.

Advertisement

라탐항공 측은 사고 당시 항공기가 착륙 마지막 단계에서 활주로 제한을 넘어섰다고 발표했다.

Advertisement

항공사는 승객 145명과 승무원 6명 등 모두 151명이 탑승하고 있었으며 부상자는 없었다고 밝혔다.

Advertisement

사고 여파로 카스카벨 공항의 활주로가 한때 폐쇄돼 다른 항공편들이 취소되거나 지연된 것으로 알려졌다.

항공 당국은 당시 기상 조건과 활주로 상태, 항공기의 운항 데이터 등을 종합적으로 살피는 등 사고 경위를 조사 중이다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com