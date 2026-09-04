소변 덜 튀는 변기·속옷 분해 시간·부자의 비윤리…'이그노벨상' 배꼽 잡네

2026년 이그노벨상 상패 사진출처=이그노벨상 조직위

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[스포츠조선 장종호 기자] 부유한 사람이 아이들에게 주려고 마련한 사탕을 더 많이 가져갈 가능성이 있다는 연구부터 면으로 만든 속옷을 땅속에 묻은 뒤 얼마나 분해되는지까지, 기상천외한 과학 연구들이 한자리에 모였다. 바로 '이그 노벨(Ig Nobel)상' 수상작들이다.

이그 노벨상은 '사람들을 먼저 웃게 하고, 그 다음 생각하게 만드는' 연구를 대상으로 하는 상으로, 고상한(noble)의 반대말인 ignoble에서 비롯된 것으로 전해진다.

2026년 이그노벨상 시상식은 지난 3일(현지시각) 스위스 취리히의 콩그레스하우스에서 열렸다. 1991년 시작된 이 시상식이 미국 밖에서 개최된 것은 올해가 처음이다.

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올해 가장 눈길을 끈 연구 가운데 하나는 경제학상 수상작이다.

미국 캘리포니아대 버클리 연구진 등이 발표한 '높은 사회계층이 더 많은 비윤리적 행동을 예측한다(Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior)'라는 연구는 사회경제적 지위가 높은 사람들이 다양한 상황에서 비윤리적 행동을 보일 가능성이 더 높다는 결과를 제시했다.

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연구진이 시행한 실험 내용을 보면, 참가자들에게 인근 어린이들에게 줄 사탕이 담긴 병을 보여주고 원하는 만큼 가져가도록 했다. 상위 계층으로 인식하도록 유도된 참가자들은 하위 계층 조건의 참가자보다 아이들에게 돌아갈 사탕을 더 많이 가져갔다. 해당 연구는 2012년 국제학술지 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 게재됐다.

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화학상에는 '바퀴벌레 우유' 연구가 선정됐다.

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연구진은 새끼에게 젖을 먹이는 특이한 바퀴벌레인 '디플롭테라 푼크타타(Diploptera punctata, 태생바퀴벌레)'의 우유 단백질 결정 구조를 분석했다. 연구 결과 이 결정체에는 단백질과 지방 등이 포함돼 있으며, 동일한 질량을 기준으로 할 경우 일반적인 소 우유보다 약 3배 많은 에너지를 담고 있는 것으로 추정됐다. 이 연구는 2016년 'IUCrJ'에 실렸다.

의학상은 '코를 어떻게 풀어야 하는가'를 연구한 일본 연구자에게 돌아갔다.

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고(故) 운노 도쿠지 연구자는 1977년 발표한 '코 풀기의 공기역학적 연구'를 통해 코를 풀 때 발생하는 공기 흐름과 압력 변화를 분석했다.

연구진은 한쪽 콧구멍씩, 또는 양쪽 콧구멍을 이용해 코를 풀 때의 공기 속도와 양, 시간 등을 측정하고 귀 안쪽의 압력 변화도 관찰했다. 이 연구는 일본이비인후과학회지에 게재됐다.

생물학상은 독이 있는 뱀이 사람을 물게 되는 조건을 알아보기 위해 뱀의 신체 여러 부위를 반복적으로 자극한 연구가 받았다.

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연구진은 뱀의 어느 부위에 압력이 가해졌을 때 방어 행동과 물기가 나타나는지를 관찰하고 온도와 시간대에 따른 차이도 살폈다.

다만 해당 논문은 2024년 'Scientific Reports'에 게재됐지만 2025년 철회됐다. 브라질 부탄탄연구소 동물윤리위원회가 승인한 동물실험에 신생 뱀이나 이른바 '부드럽게 밟는' 방법이 포함되지 않았다는 문제가 제기됐기 때문이다. 저자들은 철회에 동의하지 않았다.

물리학상은 남성 화장실에서 소변이 튀는 문제를 해결하려는 연구가 차지했다.

캐나다 워털루대와 미국 등의 연구진은 소변이 변기에 부딪히는 각도를 조절하면 튐 현상을 크게 줄일 수 있다는 이론을 세우고 실제 시제품을 제작했다.

연구진이 설계한 '노틸러스(Nautilus)' 형태의 소변기는 소변이 표면에 부딪히는 각도를 낮춰 일반적인 소변기보다 튐 현상을 크게 줄이는 것을 목표로 한다. 실험에서는 기존 상용 소변기에 비해 튐 현상이 약 1.4% 수준으로 감소했다. 연구 결과는 2025년 'PNAS Nexus'에 게재됐다.

기술상에는 모기의 주둥이를 활용한 3D프린팅 기술이 선정됐다.

캐나다 맥길대와 미국 드렉셀대 연구진은 죽은 암컷 모기의 주둥이, 즉 흡혈관 역할을 하는 '주둥이(proboscis)'를 초정밀 3D프린팅 노즐로 활용하는 기술을 개발했다.

연구진은 이를 '3D 네크로프린팅(3D necroprinting)'이라고 이름 붙였다. 모기의 주둥이를 이용해 약 20㎛ 폭의 가느다란 선을 인쇄할 수 있었으며, 세포를 포함한 바이오 소재나 미세 구조물을 제작하는 데 활용할 가능성도 제시했다. 이 연구는 2025년 'Science Advances'에 실렸다.

후각상에는 아기와 청소년의 체취를 비교한 연구가 선정됐다.

독일과 폴란드 연구진은 부모 235명을 대상으로 자녀 367명의 체취를 평가하도록 했다. 연구 결과 자녀의 나이가 많아질수록 부모가 느끼는 체취의 쾌적도가 낮아지는 경향이 나타났다.

연구진은 어린 자녀의 체취를 부모가 더 긍정적으로 받아들이는 것이 부모와 자녀의 유대 및 돌봄 행동과 관련될 가능성이 있다고 분석했다. 이 연구는 2017년 'Chemosensory Perception'에 게재됐다.

생물역학상은 '키스의 진화'를 연구한 영국 옥스퍼드대 연구진에게 돌아갔다.

연구진은 인간뿐 아니라 여러 동물에서 나타나는 입과 입의 접촉을 비교해 '키스'를 보다 명확하게 정의하고, 영장류의 계통 관계를 이용해 키스의 진화 역사를 추적했다.

연구진은 대형 유인원에서 키스가 흔하게 나타나며, 네안데르탈인도 키스를 했을 가능성이 있다고 분석했다. 해당 연구는 2026년 'Evolution and Human Behavior'에 게재됐다.

평화상에는 다소 의외의 연구가 선정됐다. 사람들이 자신이 싫어하는 사람에게는 가혹하게 행동하는 친구를 때때로 선호한다는 내용이다.

연구진은 친구가 자신에게는 친절하면서도 자신이 싫어하는 경쟁자나 적에게는 더 공격적으로 행동하기를 바라는 심리가 존재할 수 있다는 점을 여러 실험을 통해 분석했다. 이 연구는 2023년 'Evolution and Human Behavior'에 실렸다.

토양과학상에는 '속옷'이 등장했다.

스위스 연구진은 토양 속 미생물의 활동을 알아보기 위해 면으로 만든 속옷을 땅속에 묻은 뒤 얼마나 분해되는지를 관찰했다. 1000명의 시민과학자가 참여해 스위스 곳곳에 2000벌 이상의 면 속옷과 1만 2000개의 티백을 묻었다.

속옷이 빨리 분해될수록 토양의 생물학적 활동이 활발하다는 식으로 지표화하는 방식이다. 연구진은 이를 '언더팬츠 지수(Underpants Index)'라고 명명했다.

한편 올해 이그노벨상 시상식에서는 전통적으로 이어져 온 종이비행기 날리기도 등장했다. 참석자들은 무대에 종이비행기를 날렸고, 노벨상 수상자들이 버섯 모양으로 분장해 새로운 오페라를 선보이는 등 이그노벨상 특유의 유쾌한 분위기가 이어졌다. 올해 시상식의 주제는 '균류(fungi)'였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com