수협중앙회, 롯데백화점 잠실점서 추석 맞이 ‘BLUE GALLERY’ 팝업 운영

제공=수협중앙회

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수협중앙회가 다가오는 추석 명절을 맞아 우리 수산물과 전통문화를 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업스토어를 선보인다.

롯데백화점 잠실점 지하 1층 만남의 광장 행사장에서 오는 13일까지 10일간 대형 팝업스토어 'BLUE GALLERY'를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 수산물 판매 공간을 넘어, 우리 수산물과 전통 민화의 따뜻한 이야기를 결합해 방문객들에게 풍성한 볼거리와 문화적 경험을 제공하겠다는 취지다.

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특히 물고기를 주인공으로 다룬 조선시대 거장 신윤복, 김홍도의 작품부터 예부터 장수를 기원하는 새우나 시험 합격을 바라는 게 등을 그린 민화 '어해도'를 갤러리 형태로 볼 수 있다.

제공=수협중앙회

수협중앙회는 이번 팝업스토어를 통해 자체 엄선한 명절 선물 브랜드 '수협 셀렉션'도 처음 공개한다.

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'수협 셀렉션' 추석 선물세트에는 조미김, 김자반, 황태채, 새우, 미역 등 국산 수산물 7종이 담겼으며, 신제품 출시를 기념해 정가의 50% 수준인 5만 원에 한정 판매한다.

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방문객을 위한 다양한 참여형 이벤트도 마련했다.

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행사장을 찾은 고객은 나만의 맞춤형 추석 명절 선물세트를 직접 구성해 볼 수 있으며, 민화 복 카드 증정, 궁중 한복 무료 포토존, 수산물 한정판 이모티콘 증정, 랜덤 행운 선물 뽑기 등 다양한 이벤트에 참여할 수 있다.

이와 함께 제주 바다가 전해주는 반려동물 건조 간식과 바다 환경을 생각하는 감각적이고 실용적인 수협 한정판 친환경 리사이클 숄더백도 선보인다.

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김기성 수협중앙회 대표이사는 팝업스토어 오픈 현장을 찾아 전시와 체험 공간을 둘러본 뒤 "이번 공간은 우리 바다가 준 소중한 수산물에 문화적 가치와 품격을 더해 소비자에게 찾아가는 특별한 자리"라며 "많은 분들이 방문해 우리 수산물의 가치와 전통문화의 아름다움을 함께 경험하시길 바란다"고 말했다.