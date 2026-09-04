10대 남학생, 여교사에 배수관 세정액 뿌려…얼굴 화상·눈 실명 위기 '충격'

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[스포츠조선 장종호 기자] 마카오에서 고등학생이 60대 여성 교사에게 배수관 세정액을 뿌려 중상을 입힌 사건이 발생했다.

피해 교사는 얼굴과 신체에 3도 화상을 입었으며 왼쪽 눈은 실명할 위험에 놓인 것으로 전해졌다.

마카오 포스트 데일리 등 현지 매체들에 따르면 지난 1일 마카오 북부 고지우 거리에 있는 한 중등학교 3학년 남학생 A(18)가 담임교사인 B의 얼굴과 몸에 배수관 세정제를 뿌렸다.

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조사 결과, A는 작년 담임이었던 B가 다시 신학기 담임이 된다는 소식을 듣고 범행을 계획했다.

A는 과거 B교사가 학업 성적과 태도 등을 지적한 것에 불만을 품고 앙심을 갖게 된 것으로 알려졌다.

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A는 범행 약 1주일 전부터 공격을 계획한 것으로 조사됐다. B교사가 더 이상 자신의 담임을 맡지 못하게 하거나, 자신이 정학 처분을 받아 학교에서 교사를 만나지 않게 만드는 것이 목적이었다는 게 경찰의 설명이다.

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범행 당일인 1일 오전 8시쯤 A는 학교 인근 슈퍼마켓에서 배수관을 뚫는 데 사용하는 세정액 한 병을 구입했다. 이를 가방에 숨겨 학교 안으로 들어간 뒤 교실 밖 복도에서 B교사가 나타나기를 기다렸다.

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얼마 후 B교사가 복도를 지나 교실로 들어가려 하자 A는 뒤에서 접근해 준비한 세정액을 교사의 얼굴과 몸에 뿌렸다. B교사는 즉시 현장을 벗어나 도움을 요청했고, 다른 교사들이 A를 제지하는 동시에 경찰과 소방당국에 신고했다. 이후 두 사람 모두 병원으로 이송됐다.

피해 교사의 부상 정도는 상당히 심각했다.

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의료진의 진단 결과 왼쪽 얼굴과 신체에 입은 화상 범위가 전체 피부의 약 18%에 달했으며, 이 가운데 3도 화상도 있는 것으로 조사됐다.

특히 왼쪽 눈은 실명 위험이 있는 것으로 확인됐다.

범행 과정에서 A학생 역시 양쪽 팔과 손 등에 경미한 화상을 입었다.

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경찰은 학생의 심리 상태와 범행을 사전에 다른 사람에게 알렸는지 등에 대해 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com