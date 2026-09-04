"돼지 신장으로 9개월간 투석 없이 살았다" 이후 인간 신장 이식 성공

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 유전자 편집을 거친 돼지 신장을 이식받은 미국 남성이 약 9개월 동안 투석 없이 생활한 뒤 인간 신장 이식까지 성공했다.

동물의 장기를 이식받은 환자가 이후 인간 장기 이식으로 연결된 첫 사례로, 장기 부족으로 신장 이식을 기다리는 환자들에게 돼지 장기를 '가교'로 활용할 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.

하버드 의대와 매사추세츠종합병원 연구진은 해당 연구 결과를 국제 의학저널 '랜싯(The Lancet)'에 최근 발표했다.

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연구에 따르면 신장질환자 A는 2025년 1월 25일 유전자 편집을 거친 돼지의 신장을 이식받은 뒤 271일 동안 투석을 받지 않고 생활했다. 이후 돼지 신장의 기능이 떨어지면서 장기를 제거하고 다시 투석을 받았으며, 2026년 1월에는 기증 신장을 이식받았다. 인간 신장은 이식 직후 정상적으로 기능하기 시작했다.

A가 돼지 신장을 이식받을 당시 나이는 66세였다. 말기 신장질환으로 2년 넘게 투석을 받아온 그는 인간 신장을 받을 가능성이 높지 않은 상황에서 실험적인 이식에 참여했다. 연구진은 유전자 편집 기술을 적용한 돼지 신장이 인간의 면역체계와 충돌하는 문제를 줄이고 감염 위험을 낮추도록 개발됐다고 설명했다.

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이번 이식에 사용된 신장은 미국 바이오기업 이지니스(eGenesis)가 제공했다. 공여 돼지는 인간에게 이식했을 때 문제가 될 수 있는 돼지 유전자를 제거하고, 인체와의 적합성을 높이기 위한 일부 인간 유전자를 추가하는 방식으로 유전자를 편집했다. 돼지 내인성 레트로바이러스(PERV)와 관련된 감염 위험을 줄이기 위한 유전자 편집도 이뤄졌다.

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이식된 돼지 신장은 처음부터 기능을 시작했다. 다만 치료 과정에서 T세포에 의해 발생하는 초기 거부반응이 나타났고, 면역억제 치료를 통해 조절됐다. 이후 약 6개월이 지나 감염 문제로 면역억제제를 줄이면서 상황이 달라졌다. 돼지 신장에서 미세혈관 손상과 염증이 발생했고, 결국 장기 기능이 떨어져 신장을 제거해야 했다.

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그럼에도 연구진이 이번 사례를 중요하게 보는 이유는 돼지 신장이 단순히 인간의 신장을 대체한 것이 아니라 인간 신장을 받을 때까지 시간을 벌어주는 '가교(bridge)' 역할을 했기 때문이다.

A는 돼지 신장을 제거한 뒤 한동안 다시 투석을 받았지만, 결국 인간 기증 신장을 이식받았다. 연구진은 인간 신장이 즉시 기능했고, 앞서 돼지 신장을 이식받았다는 사실 때문에 인간 신장에 대한 면역학적 감작이 발생했다는 증거도 추적 관찰에서 확인되지 않았다고 밝혔다. 이는 향후 돼지 장기를 이용해 투석 기간을 줄인 뒤 인간 장기 이식으로 연결하는 전략이 가능할 수 있음을 보여주는 결과다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com