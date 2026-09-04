"혹시 속옷 안 입은거야?" 유명 여배우 과감한 시스루 패션 눈길

3일(현지시각) 이탈리아 베니스에서 열린 아르마니 뷰티 공식 디너 행사에 참석한 시드니 스위니. AP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 시드니 스위니(28)가 제83회 베니스 국제영화제에서 과감한 시스루 드레스를 선보인 데 이어 연인 스쿠터 브라운(45)과 곤돌라 데이트를 즐기는 모습까지 포착됐다.

스위니는 3일(현지시각) 이탈리아 베니스에서 열린 아르마니 뷰티 공식 디너 행사에 참석했다.

이날 그녀는 속이 비치는 회색 계열의 반짝이는 조르지오 아르마니 드레스를 입고 등장해 시선을 끌었다. 해당 의상은 조르지오 아르마니의 2000년 가을·겨울 컬렉션으로 알려졌다.

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해외 매체 더 선은 스위니가 속옷을 착용하지 않은 듯한 시스루 드레스를 입었다고 보도하며 파격적인 패션이라고 전했다.

스위니의 베니스 일정에서는 연인 스쿠터 브라운과의 모습도 화제가 됐다. 두 사람은 이날 베니스 운하에서 곤돌라를 함께 타며 데이트를 즐겼다.

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곤돌라 안에서 두 사람은 나란히 앉아 웃으며 이야기를 나눴고, 스위니가 브라운의 얼굴을 감싸며 입을 맞추는 모습도 사진에 담겼다. 이후 두 사람은 베니스의 돌길을 손을 잡고 걸으며 공개적으로 애정을 드러냈다.

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사실 스위니는 이번 영화제에서 영화 출연작 때문에 참석한 게 아니다. 올해 베니스 국제영화제의 공식 뷰티 스폰서로 참여한 아르마니 뷰티의 글로벌 앰배서더 자격으로 베니스를 찾았다.

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한편 스위니는 다음 주 29번째 생일을 앞두고 있다. 동시에 자신의 란제리 브랜드를 운영하며 패션과 사업 영역에서도 활동을 넓히고 있다.

그녀의 출연작으로는 영화 '원스 어폰 어 타임 인 할리우드', 넷플릭스 드라마 '판타스틱 하이스쿨', HBO의 '몸을 긋는 소녀', '유포리아' 등이 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com