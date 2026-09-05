"새로운 100년의 시작,서울교육가족과 함께" '명문사학' 용산고 80주년 음악회 9일 서울시교육청 대강당서 열린다

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[스포츠조선 전영지 기자]개교 80주년을 맞은 용산고가 9일 오후 7시 서울특별시교육청 대강당에서 '개교 80주년 기념 음악회'를 개최한다.

재학생과 동문, 교직원, 서울교육가족, 지역주민이 함께 하는 이번 음악회는 지난 80년간 이어져 온 동문들의 후배 사랑과 학생 성장을 위한 교육적 노력을 돌아보고, 용산 시대를 연 서울교육가족과 함께 새로운 100년을 향한 동행과 도약을 다짐한다는 뜻에서 마련됐다.

용산고의 동문 후배 사랑은 체계적이고 지속적인 지원으로 면면히 이어져왔다. 용산고 동창회는 100억원 규모의 장학기금을 바탕으로 매년 재학생 110여 명에게 장학금을 지원하고 있으며, 기숙생활관 운영비 등 교육활동비 지원과 함께 학생들의 배움과 성장을 뒷받침해 왔다.

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특히 이번 음악회는 서울 사학 명문 용산고의 80년 역사와 더불어 서울시교육청의 용산 신청사 이전을 환영하고, 새 이웃이 된 서울교육가족과 함께하는 특별한 자리다. 신청사 옛터인 수도여고의 역사와 교육적 기억을 이어가기 위해 수도여고 동문 '백합' 합창단이 무대에 올라 세대와 학교, 지역을 잇는 공연을 선보인다.

김재원 전 KBS 아나운서(37회)의 진행에 맞춰 용산고 26회 동문 합창단, 김창훈(산울림 멤버, 26회), 강승원(KBS 음악감독. 29회), 성악가 김규욱(42회), 정효식(32회), 최승원(33회), 윤선재 등의 무대가 이어지고 용산고 학생회와 교사, 이음 앙상블, 마조로 앙상블 등 서울 음악교사들이 무대에 올라 세대를 아우르는 공연을 선보인다.

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김진효 용산고 교장은 "용산고의 80년에는 졸업 후에도 모교와 후배들의 성장을 꾸준히 지원해 온 동문들의 역할이 큰 힘이 돼왔다"면서 "선배의 지원과 응원이 후배의 성장으로 이어지고 그 후배들이 다시 다음 세대를 응원하는 전통을 바탕으로 이번 음악회가 새로운 100년을 함께 시작하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"는 마음을 전했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com