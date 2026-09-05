인천나은병원, 지역응급의료센터 재지정…24시간 응급 대응체계 강화

[스포츠조선 장종호 기자] 인천 서북권 지역책임의료기관 나은병원이 지역응급의료센터로 재지정되면서 인천지역 응급의료의 핵심 거점으로서 역할을 이어가게 됐다.

인천나은병원은 보건복지부 및 관계기관의 지역응급의료센터 재지정 평가를 통과해 앞으로도 지역 내 응급환자에 대한 신속한 진료와 체계적인 응급의료 서비스를 지속적으로 제공한다고 밝혔다.

지역응급의료센터는 24시간 응급진료체계를 갖추고 응급환자에 대한 신속한 진단과 치료를 수행하는 한편, 지역 내 의료기관 및 유관기관과의 협력을 통해 응급환자의 적정한 치료와 이송을 지원하는 지역 응급의료의 핵심 기관이다.

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인천나은병원은 그동안 응급의학과 전문의를 중심으로 24시간 응급진료체계를 운영하며 지역 주민들의 응급의료 수요에 대응해 왔다.

특히 응급환자 내원 시 신속한 중증도 판단과 진단, 치료가 이뤄질 수 있도록 응급의료진과 각 진료과 간 협진체계를 운영하고 있으며, 응급환자의 안정적인 치료와 신속한 의사결정을 위한 진료 역량을 지속적으로 강화해 왔다.

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이번 지역응급의료센터 재지정은 이러한 응급의료체계를 안정적으로 유지하고 지역 주민들에게 지속적인 응급의료 서비스를 제공할 수 있는 기반을 다시 한번 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

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인천나은병원은 이번 재지정을 계기로 응급의료 인프라와 진료 역량을 더욱 강화하고, 지역 내 의료기관 및 119구급대 등 유관기관과의 협력체계를 공고히 해 응급환자가 적시에 적절한 치료를 받을 수 있는 지역 응급의료 안전망 구축에 힘쓸 계획이다.

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인천나은병원 하헌영 병원장은 "지역응급의료센터 재지정은 인천 시민의 생명과 안전을 책임지는 의료기관으로서 그동안의 역할과 노력을 다시 한번 인정받은 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 응급환자 발생 시 신속하게 대응하고 수준 높은 응급의료 서비스를 제공해 지역 주민들이 믿고 찾을 수 있는 응급의료센터가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "응급의료는 병원의 한 부서만의 노력으로 완성되는 것이 아니라 지역 의료기관과 소방, 119구급대 등 유관기관이 함께 만들어가는 지역의 안전망"이라며 "지역사회와의 협력을 더욱 강화해 인천지역 필수의료와 응급의료체계 발전에 기여하겠다"고 덧붙였다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com