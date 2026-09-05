집 정원 공사 중 '대박'…1100년 전 보물 무려 18.5㎏ 발견

사진출처=노르드위스케 뮤제르 박물관, CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 덴마크의 한 남성이 집 정원을 파다가 약 1100년 전 바이킹 시대의 대규모 은 보물을 발견했다. 전체 무게가 18.5㎏에 달하는 이 유물은 덴마크에서 지금까지 발견된 바이킹 시대 은 보물 가운데 가장 큰 규모인 것으로 확인됐다.

CNN 등 외신들에 따르면 덴마크 레빌드 지역에 사는 남성 A는 최근 집 공사를 위해 정원의 풀과 돌, 자갈을 제거하던 중 이상한 금속물체를 발견했다.

그는 땅을 파던 중 정원용 도구가 무언가에 부딪히면서 이상한 소리가 났고, 처음에는 오래된 쇠붙이나 철조망, 깨진 도자기 조각이라고 생각했다. 하지만 손으로 조심스럽게 흙을 파내자 금속 물체가 하나둘 모습을 드러냈다. 금속 물체들은 오래돼 보이는 장신구와 동전, 은괴였다.

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노르드위스케 뮤제르 박물관 측에 따르면 이번에 발견된 은 보물은 약 900년대에 점토로 만든 용기에 묻힌 것으로 추정된다. 전체 유물 가운데 약 320점, 무게로는 6.4㎏에 달하는 유물이 당시 사용됐던 것으로 보이는 점토 용기 안에 그대로 남아 있었다. 나머지 유물은 주변 토양에서 발견됐다. 전체 무게는 18.5㎏으로, 지금까지 덴마크에서 발견된 가장 큰 바이킹 시대 은 보물이었던 '테르슬레브 보물'의 약 6.5㎏의 약 3배에 달한다. 보물은 약 700점의 유물 등으로 구성돼 있었다. 은괴와 팔찌를 비롯해 잘게 잘린 은제품, 동전 47개, 작은 토르의 망치 등 다양한 유물이 포함됐다.

이번 발견에서 가장 많은 비중을 차지하는 것은 은괴와 장신구, 잘라낸 은제품이다.

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바이킹 시대에는 오늘날처럼 동전만 화폐로 사용된 것이 아니었다. 은괴와 장신구, 은제품 등을 무게에 따라 지불 수단이나 재산 저장 수단으로 활용했다. 필요할 경우 은제품을 잘게 잘라 무게를 맞추거나 녹여 다시 사용하는 경우도 있었다.

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이번에 발견된 은괴와 팔찌 조각, 은 파편 등이 일정한 무게 단위로 묶여 있는 것도 눈길을 끈다. 박물관 측은 이를 근거로 당시 사람들이 은을 단순히 보관한 것이 아니라 일정한 가치 단위에 따라 체계적으로 분류해 보관했을 가능성이 있다고 설명했다.

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고고학자들은 이번 발견에 대해 "은이 부와 결제 수단으로 어떻게 사용됐는지를 한꺼번에 보여준다는 점에서 의미가 크다"면서 "바이킹 시대의 금고를 발견한 것과 같다"고 표현했다.

유물 가운데에는 또 하나의 흥미로운 점도 있었다. 은괴 하나에 문자가 새겨져 있는데, 박물관 측은 'hutu'라는 글자로 읽힐 가능성이 있다고 보고 있다. 다만 이것이 사람의 이름인지, 소유권을 표시한 것인지, 또는 다른 의미의 표식인지는 아직 확실하지 않다.

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박물관 측과 당국은 해당 유물에 대한 연구 및 조사를 이어갈 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com