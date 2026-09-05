"결혼식장에 폭탄이 떨어졌다"…미군 공습으로 4살 소년 등 5명 숨져

2일(현지시각) 이란 남부 호르모즈간주 쿠헤스타크시에서 미군의 공습으로 파괴된 결혼식장 건물. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 이란에서 결혼식장이 한순간에 참혹한 현장으로 변했다. 이란 남부에서 결혼식을 앞두고 가족과 하객들이 모여 있던 건물이 미군 공습을 받으면서 어린이를 포함한 다수의 민간인 사상자가 발생했다. 희생자 가운데는 4살 소년도 있는 것으로 전해진다.

알자지라 방송 등 외신들에 따르면 지난 1일(이하 현지시각) 이란 남부 호르모즈간주 쿠헤스타크시에서 결혼식을 앞두고 모인 사람들이 미군의 공습을 받았다.

이란 당국에 따르면 이번 공격으로 최소 4~5명이 숨지고 60명 이상이 다쳤으며, 부상자 가운데는 어린이들도 포함됐다. 이란 적신월사는 사망자 5명과 부상자 67명을 집계한 것으로 전해졌다.

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희생자 중에는 4살 소년도 있었다. 현지 보도에 따르면 아이는 결혼식에 참석했다가 목숨을 잃은 것으로 전해졌다.

공습 직후 촬영된 현장 영상에는 건물 일부가 무너지고 곳곳에 잔해가 널린 모습이 담겼다. 어린이용 신발과 옷가지 등이 건물 주변에 흩어져 있었으며, 부상자들이 병원에서 치료를 받는 모습도 공개됐다.

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현지에서는 당시 결혼식장에 여성과 어린이를 비롯한 가족들이 모여 있었던 것으로 알려졌다. 신랑과 신부는 행사장에 도착하기 직전이어서 공습을 피할 수 있었다.

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주민들은 군사시설과 아무런 관련이 없는 평범한 결혼식장에 폭탄이 떨어졌다며 분통을 터뜨렸다.

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사건 발생 이틀 뒤인 지난 3일에는 수백 명의 주민들이 공습 현장 인근에 모여 희생자들의 장례식을 치렀다.

이번 사건을 둘러싸고 미국과 이란의 주장은 엇갈린다.

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미군 중부사령부는 결혼식장에서 민간인 사상자가 발생했다는 보고를 인지하고 있다면서도 미군은 민간인을 목표로 삼지 않는다고 밝혔다. 미국 측은 당시 인근의 통신시설 등 군사적 목적의 시설을 공격하고 있었다고 설명했다.

실제 공습 과정에서 결혼식장 건물에서 약 135m 떨어진 통신탑도 공격을 받아 크게 파괴된 것으로 확인됐다.

미국은 이번 사건에 대한 내부 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com