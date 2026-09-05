"AI 영상인 줄…" 대학 기숙사 벽에 매달린 '원숭이 선배들'

사진출처=쓰레드

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 대학교 기숙사에 야생 원숭이 떼가 몰려들어 학생과 교직원들이 충격에 빠졌다.

수십 마리의 원숭이가 기숙사 외벽을 타고 줄줄이 내려오는 모습이 포착되면서 온라인에서는 "AI로 만든 영상 아니냐"는 반응까지 나왔다.

SETN 등 현지 매체들에 따르면 4일 대만 가오슝에 있는 국립중산대학교에서는 개강 첫날부터 이색적인 광경이 펼쳐졌다.

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한 학생이 기숙사 건물을 촬영하던 중 건물 외벽을 따라 내려오는 대규모 원숭이 무리를 발견한 것이다.

공개된 사진과 영상에는 원숭이들이 기숙사 외벽을 따라 빠르게 아래쪽으로 이동하는 모습이 담겼다. 일부 원숭이는 1층까지 내려온 뒤에도 자리를 떠나지 않고 건물 주변 공터에 모여 있었다.

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벽면 곳곳에 원숭이들이 빽빽하게 붙어 있는 모습은 마치 훈련된 특공대가 건물을 습격하는 장면을 연상시켰다.

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해당 게시물은 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다. 게시물을 본 네티즌들은 "너무 황당해서 AI 영상인 줄 알았다", "원숭이가 바퀴벌레처럼 내려온다", "이건 특수부대 아니냐", "중산대학교 특공부대", "원숭이 행성의 부활 같다" 등의 반응을 보였다.

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사실 국립중산대 캠퍼스에서 원숭이가 목격되는 것은 이번이 처음은 아니다. 학교가 가오슝의 수산산 기슭에 자리 잡고 있어 야생 대만원숭이의 활동 영역과 캠퍼스가 상당 부분 겹치기 때문이다.

실제로 원숭이들은 학교 건물 주변과 도로, 주차장 등에서 자주 모습을 드러내며 학생들의 생활공간까지 들어오는 경우가 있는 것으로 알려졌다. 현지 매체들은 이번 개강 첫날에도 원숭이들이 신입생들이 몰린 장소에 나타나 먹이를 빼앗거나 학생들에게 달려드는 모습이 포착됐다고 전했다.

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특히 일부 원숭이는 기숙사 창문 밖까지 올라와 실내를 들여다보기도 했다. 창문 바로 앞에 앉아 방 안을 바라보는 모습이 포착되면서 학생들 사이에서는 마치 '기숙사 점검을 나온 선배' 같다는 우스갯소리까지 나왔다.

학교 측은 신입생들에게 원숭이와 마주쳤을 때의 행동 요령을 안내하고 있다. 가장 중요한 것은 먹이를 주거나 가까이 접근하지 않는 것이다. 음식이나 음료는 원숭이가 쉽게 볼 수 없도록 가방 안에 넣고, 원숭이를 자극하거나 쫓아가서는 안 된다.

특히 원숭이가 가까이 접근했을 때 놀라서 음식물을 빼앗기지 않으려고 잡아당기거나 맞서면 공격적인 행동으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 기숙사에서는 원숭이가 창문이나 건물 안으로 들어오는 것을 막기 위해 창문을 닫아두는 것도 중요하다고 학교는 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com