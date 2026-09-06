"소아 시신경염, 시력 크게 떨어져도 6개월 뒤엔 대부분 회복"

소아 시신경염 환자의 시력 회복 경과(6개월 추적 완료 38명 기준). 발병 초기 저시력이었던 19명 중 15명(78.9%)이 6개월 뒤 고시력을 회복했다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 갑작스러운 시력 저하를 유발하는 소아 시신경염은 발병 초기에 시력이 심하게 떨어지더라도 치료 후 6개월 뒤 대부분 양호한 수준으로 회복하는 것으로 나타났다.

서울대병원 소아안과 김성준·정재호·주혜준 교수 연구팀은 국내 31개 병원과 공동으로 진행한 전향적 다기관 코호트 연구를 통해, 국내 소아 환자는 서구권 소아에 비해 원인 항체인 'MOG 항체' 양성률이 압도적으로 높고 'AQP4 항체'는 전혀 발견되지 않는 아시아인만의 독특한 면역학적 특성을 확인했다고 4일 밝혔다.

시신경염은 시각 정보를 뇌로 전달하는 시신경에 염증이 생겨 시력이 급격히 떨어지는 질환이다. 소아 시신경염은 유병률이 매우 낮아 대중적으로 알려진 바가 거의 없고 전향적 연구도 매우 드문 데다, 그동안은 백인 비율이 높고 항체 검사율이 낮았던 북미 연구(PEDIG)에 주로 의존해 아시아 환자만의 임상적 특성을 명확히 파악하기 어려웠다.

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이에 연구팀은 국내 환아들의 특성을 규명하고자, 2023년 1월부터 2024년 12월까지 전국 31개 3차 의료기관이 참여하는 다기관 코호트 연구(K-PONS)를 진행했다. 첫 시신경염 진단을 받은 만 18세 미만 소아 환자 44명을 대상으로 정밀 시력 검사, 원인 항체 및 MRI 검사를 시행하고 치료 후 6개월간 예후를 추적 관찰했다.

연구팀은 시력 결과를 객관적으로 비교하기 위해 최대교정시력(BCVA)을 ▲고시력(BCVA ≥ 20/40) ▲중등도 시력(20/200 < BCVA < 20/40) ▲저시력(BCVA ≤ 20/200)의 세 등급으로 나눠 평가했다. 환아 44명 전원은 고용량 정맥 스테로이드(메틸프레드니솔론) 치료 후 경구 스테로이드를 서서히 줄여가는 방식으로 치료받았다.

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참여 환아(평균 연령 10.7세)의 절반 이상(56.8%)은 양쪽 눈에 모두 염증이 생기는 양안 침범 양상을 보였고, 대다수(81.8%)에서 시신경유두부종이 동반됐다. 정밀 항체 검사에서는 환자 10명 중 7명(70.5%)이 'MOG 항체 양성'으로 나타나 소아 시신경염의 가장 흔한 원인으로 확인됐다. 반면 시신경척수염의 주요 원인인 AQP4 항체 양성 사례는 없었다. 최종 진단은 MOG 항체 관련 질환(MOGAD)이 68.2%로 대다수를 차지했다.

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치료 후 환아들의 시력 회복 추이는 양호했다. 환아들의 평균 시력은 발병 초기 0.99 logMAR에서 6개월 뒤 0.24 logMAR로 유의미하게 향상됐다. 해당 측정은 수치가 낮을수록 시력이 좋다는 뜻이다.

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6개월 추적을 완료한 38명을 대상으로 한 분석에서는, 발병 당시 저시력 상태였던 환아가 절반인 19명에 달했으나, 6개월 뒤에는 고시력 환아가 10명 중 8명 이상인 31명(81.6%)으로 크게 늘었다. 전체 환아 중 절반은 시력 등급이 개선됐고, 나머지 절반도 기존 상태를 유지해 더 나빠진 사례는 없었다. 특히 초기에 심한 저시력을 겪던 환아 19명 중 15명(78.9%)은 최종적으로 고시력을 회복했다.

환아의 성별, 연령, 통증 및 유두부종 여부, 초기 시력 저하의 심각성, MOG 항체 유무, MRI 이상 소견 등은 최종 시력 예후와 통계적으로 유의한 연관성이 확인되지 않았다.

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이는 북미 PEDIG 연구와 비교했을 때, MOG 항체 양성률이 국내 환아(70.5%)에게서 북미(54%)보다 높고 AQP4 항체 양성 사례가 전혀 없었다는 점에서, 서구권과 구분되는 아시아 소아 환자의 면역학적 특징을 보여준다. 다만 6개월 관찰 기간에는 재발이 없었으나, 1년까지 추적 관찰을 마친 환아 16명 중 4명(25.0%)에서 재발이 확인돼 장기적인 추적 관찰이 필요한 과제로 남았다.

연구팀은 이번 연구가 소아 시신경염 환자를 위한 맞춤형 치료 전략을 수립하는 데 중요한 기초자료가 될 것으로 기대했다.

김성준 교수(소아안과)는 "소아 시신경염은 발병 초기 시력 손상이 심각해 부모의 걱정이 크지만 치료 시 회복력이 매우 훌륭하고, 서구와 달리 MOG 항체 양성이 압도적으로 많다는 점을 확인했다"며 "이번 연구가 향후 아시아 소아 환자를 위한 맞춤형 치료 지침을 수립하는 데 기초자료가 되길 기대한다"고 말했다.

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이번 연구는 이건희 소아암·희귀질환 극복사업의 지원을 받았으며, 국제학술지 '신경안과학저널(Journal of Neuro-Ophthalmology)' 최신호에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com