아이치·나고야 아시안게임 개막 카운트다운…대한체육회 공식 후원사 우리은행, 국가대표 응원 '우리 Team Korea 적금 2' 선보여

◇우리은행이 '우리 Team Korea 적금 2'를 선보였다. 사진제공=우리은행

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오는 9월 19일 개막하는 아이치·나고야 아시안게임 출전 국가대표 'Team Korea'를 응원하기 위해 우리은행이 '우리 Team Korea 적금 2'를 선보였다.

대한체육회 공식 후원사인 우리금융은 고객의 응원이 쌓일수록 금리가 올라가는 '공동 응원' 방식을 적용해 선수단을 지원하고 출전 종목에 대한 관심을 확산할 계획이다.

우리 Team Korea 적금 2는 12개월 만기 자유적립식으로 월 최대 30만 원까지 납입할 수 있으며, 기본금리 연 3.0%에 우대조건 충족 시 최고 연 7.5% 금리를 제공한다.

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이벤트 페이지 응원 게시판에 댓글을 1회 이상 작성하고 전체 누적 댓글 수가 10만·20만·30만·40만 건을 달성할 때마다 우대금리도 단계적으로 높아져 최대 연 1.0%p의 우대금리가 적용된다.

또한 아시안게임에서 대한민국 대표팀의 최종 종합 순위에 따라 종합 1위 달성 시 연 1.5%p, 2위 연 1.0%p, 3위 연 0.5%p의 우대금리가 추가 지급된다.

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이외에도 직전 6개월간 예·적금 미보유 고객과 직전 연도 말일 기준 계좌 미보유 고객에게 각각 연 1.0%p의 우대금리 혜택을 제공한다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com