5살 아이에 "알몸으로 서있어"…보조교사의 충격 체벌

[스포츠조선 장종호 기자] 태국 방콕의 한 학교에서 5세 남자아이가 알몸으로 교실 앞에 서 있는 체벌을 받았다는 제기돼 충격을 주고 있다.
수업 중 과제를 제대로 하지 않았다는 이유였는데 아이는 이후 식사와 수면에 어려움을 겪고 학교에 가는 것조차 두려워하는 것으로 전해졌다.
타이라스 등 현지 매체들에 따르면 아이의 부모는 지난 4일 아동·여성 보호단체인 파위나 재단을 찾아 한 학교 보조교사의 처벌을 요구했다.
사건은 지난달 27일 아이가 학교에서 돌아오면서 알려졌다. 당시 아이의 할머니는 손자의 교복이 뒤집혀 입혀져 있는 것을 발견하고 무슨 일이 있었는지 물었다.
아이는 보조교사가 미술 수업 중 색칠 활동을 끝내지 않았다는 이유로 자신을 벌줬다고 주장했다. 아이에 따르면 교사는 옷을 벗도록 한 뒤 교실 앞에 서 있게 했으며, 아이는 친구들이 지켜보는 가운데 수치심을 느끼며 울었던 것으로 전해졌다.
현지 매체는 아이가 당시 속옷까지 벗고 양말만 신은 채 교실 앞에 서 있었으며, 친구들이 이를 보고 놀렸다고 보도했다.
할머니는 처음엔 이 사실을 부모에게 알리지 않았고, 아이는 다음 날에도 학교에 갔다. 그러나 아이는 이후 평소와 달리 위축된 모습을 보였고 밥도 제대로 못 먹고 잠도 못 이뤘다. 또한 학교에 다시 가는 것을 무서워하면서 해당 교사에 대해 두려움을 표했다.
지난달 29일 아들에게 직접 사건에 대해 들은 아이의 어머니는 해당 교사에게 직접 연락했고, 교사는 체벌 사실을 인정했다.
보조교사는 아이가 말을 잘 듣지 않아 문제가 있었다면서, 아이를 때리는 방식으로 벌을 주고 싶지 않아 옷을 벗고 서 있게 했다는 취지로 설명한 것으로 알려졌다.
가족은 지난달 30일 경찰에 사건을 신고했고 31일에는 학교를 찾아 교사에 대한 징계 조치가 무엇인지 물었다.
그러나 학교 측은 보조교사에게 경고 조치만 할 수 있으며 해고 등 추가적인 조치를 취할 수 없다는 취지로 답한 것으로 전해졌다. 학교 측은 아이를 다른 교실로 옮기는 방안도 제안한 것으로 알려졌다.
가족은 해당 교사가 계속 학교에 근무할 경우 같은 일이 다른 아이에게 반복될 수 있다고 우려해 결국 파위나 재단에 도움을 요청했다.
재단은 경찰에 강력한 수사를 촉구하는 한편 아이의 심리치료를 돕겠다고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com