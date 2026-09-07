화물기 활주로 이탈해 차량 덮쳐…5명 사망·5명 부상

사진출처=EPA연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 아마존 화물기가 공항 착륙 중 활주로를 벗어나 지상에 있던 차량 여러 대를 들이받는 사고가 발생해 최소 5명이 숨지고 5명이 다쳤다.

CNN과 ABC 등 미국 매체들에 따르면 푸에르토리코를 출발한 아마존 프라임에어 화물기 7598편이 6일(현지시각) 오후 2시쯤 플로리다주 마이애미 국제공항 착륙 과정에서 활주로를 초과해 이탈했다.

활주로를 벗어난 항공기는 공항 주변의 차량 여러 대와 충돌한 뒤 불이 붙었다. 사고 직후 현장에서는 검은 연기가 하늘로 치솟았으며, 소방당국은 대규모 화재 진압과 구조 작업에 나섰다.

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충돌한 차량 안에 갇혀 있던 일부 피해자는 소방대에 의해 구조된 것으로 전해졌다.

이 사고로 현재까지 5명이 숨졌으며 5명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 부상자 가운데 3명은 중상을 입어 외상센터로 옮겨졌고, 나머지 2명도 인근 병원에서 치료를 받고 있다. 사망자와 부상자의 구체적인 신원은 아직 공개되지 않았다.

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항공기 조종사들도 사고 직후 구조돼 치료를 받은 것으로 알려졌다.

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사고 원인은 아직 확인되지 않았다. 항공기 추적 자료에 따르면 해당 화물기는 활주로에서 이탈할 당시 시속 약 208㎞의 속도로 움직였던 것으로 전해졌다. 다만 이 속도가 사고의 직접적인 원인인지는 아직 조사 중이다.

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미국 당국은 항공기의 기계적 결함 여부와 착륙 당시 기상 및 활주로 상태, 조종 과정 등을 종합적으로 살펴볼 것으로 예상된다.

사고 직후 마이애미 국제공항은 한때 전면적인 지상 운항 중지 조치에 들어갔다. 이후 운항이 일부 재개됐지만 사고 항공기가 활주로 주변에 남아 있어 항공편 지연이 이어졌다.

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한편 이번 사고 항공기를 운항한 21 Air는 마이애미에 운항 거점을 둔 화물 항공사로, 아마존과 DHL 등 기업을 대상으로 보잉 767 화물기를 이용한 운송 서비스를 제공하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com