긴팔 러닝웨어 판매량 증가…젝시믹스 "러닝코어 반영 제품·소비자 접점 확대"

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가을철을 앞두고 늦여름부터 긴팔 러닝웨어 판매량이 늘어나고 있는 것으로 집계됐다. 운동복을 일상복처럼 입는 '러닝코어' 트렌드가 확산하면서 러닝웨어 시장의 계절 변화에 영향을 받은 것이란 분석이 나온다.

7일 젝시믹스에 따르면 지난달 23일부터 29일까지 러닝 전문 라인 'RX'의 롱슬리브 제품 출고량을 분석한 결과 직전 주보다 56% 증가했다. 낮 기온이 여전히 높은 시기였지만 가을 러닝을 미리 준비하려는 수요가 몰린 것으로 풀이된다. 최근에는 아침저녁으로 선선한 날씨가 이어지면서 긴팔 러닝웨어에 대한 관심도 높아지고 있다.

◇RX 메쉬 프리런 롱슬리브

RX 롱슬리브 제품 중 'RX 메쉬 프리런 롱슬리브'의 판매가 두드러졌다. 조사 기간인 일주일 동안 1000장 이상 출고됐다. RX 메쉬 프리런 롱슬리브는 메쉬 소재를 적용해 통기성을 높인 제품으로, 기온이 낮아지는 가을철 러닝 시 착용하기 좋은 제품이다.

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◇RX 메쉬런 타이다이 후디

신제품 판매도 증가했다. 'RX 메쉬 런 타이다이 후디'의 출고량은 같은 기간 직전 주보다 26% 늘었다. 타이다이 패턴을 적용해 운동할 때뿐 아니라 일상에서도 입을 수 있도록 디자인한 제품이다. 러닝웨어 시장에서는 기능성과 함께 패션성을 중시하는 소비자가 늘고 있다. 러닝할 때 입는 옷을 운동이 끝난 뒤에도 그대로 착용하는 이른바 '러닝코어'가 하나의 패션 흐름으로 자리 잡으면서 애슬레저 업계도 제품 디자인을 다양화하는 추세다.

젝시믹스는 이같은 흐름에 맞춰 러닝 라인 RX의 제품군을 확대하는 동시에 고객 접점 확대 마케팅을 선보일 예정이다. 우선 10월 3일 서울 잠수교 일대에서 열리는 '잠수교 10K 나이트런'에 지난해에 이어 올해도 공식 스폰서로 참여한다. 잠수교 10K나이트런은 약 3000명의 러너가 참가하는 행사로, 젝시믹스는 현장에 브랜드 부스를 운영할 예정이다.

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젝시믹스 관계자는 "무더위가 이어진 8월 말부터 긴팔 러닝웨어 판매가 빠르게 증가하는 등 가을 러닝을 일찍 준비하는 소비자 움직임이 나타났다"며 "본격적인 가을 러닝 시즌을 맞아 다양한 RX 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com