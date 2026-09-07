유한양행·한국노바티스, 만성 자발성 두드러기 치료제 '랩시도' 국내 유통·판매 전략적 파트너십 계약 체결

◇유병재 한국노바티스 대표이사(왼쪽)와 조욱제 유한양행 대표이사. 사진제공=유한양행

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유한양행이 한국노바티스㈜와 지난 3일 만성 자발성 두드러기 치료제 '랩시도(성분명: 레미브루티닙)'의 국내 유통·판매 및 프로모션을 위한 전략적 파트너십 계약을 체결했다.

랩시도의 국내 유통은 유한양행에서 전담하며, 종합병원 판촉 활동은 한국노바티스가, 병의원(클리닉) 판촉 활동은 유한양행에서 진행할 예정이다.

랩시도는 BTK(Bruton's Tyrosine Kinase) 를 표적으로 하는 경구용 억제제다. 지난 4월 H1 항히스타민제 치료에 적절히 조절되지 않는 성인 만성 자발성 두드러기(CSU, Chronic Spontaneous Urticaria) 환자 치료제로 국내 허가를 받았다.

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만성 자발성 두드러기는 비만세포 활성화 과정에서 히스타민 등 염증 매개물질에 의해 팽진, 혈관부종, 가려움 등의 증상이 반복적으로 나타나는 질환이다. 랩시도는 이러한 과정에 관여하는 BTK를 고선택적으로 억제함으로써 염증 매개물질의 방출을 감소시키는 기전으로 작용한다. 기존 히스타민제가 히스타민 수용체 차단을 통해 증상 조절에 사용되는 치료제인 반면, 랩시도는 비만세포와 호염기구 활성화에 관여하는 BTK를 표적으로 하는 치료 옵션이다.

양사는 이번 파트너십을 기점으로 랩시도가 필요한 환자들의 치료 접근성을 높이고, 만성 자발성 두드러기에 대한 질환 인식 제고를 위한 다양한 활동을 본격적으로 전개해 나갈 예정이다.

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유한양행 조욱제 대표이사는 "랩시도는 만성 자발성 두드러기 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있는 혁신 치료제"라며, "유한양행이 보유한 영업·마케팅 역량과 전국적인 유통 네트워크를 바탕으로 랩시도의 가치를 의료진과 환자들에게 효과적으로 전달하고, 치료 환경 개선에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한국노바티스유병재 대표이사는 "만성 자발성 두드러기는 증상이 반복되고 예측하기 어려워 환자들의 일상과 삶의 질에 큰 영향을 미치지만, 여전히 많은 환자들이 항히스타민 치료에도 불구하고 증상이 충분히 조절되지 못해 고통받고 있다"며, "개원가 피부질환 진료 현장에 대한 풍부한 경험과 깊은 이해를 보유한 유한양행과의 파트너십은 랩시도가 필요한 환자들에게 보다 가까이 다가가기 위한 중요한 이정표"라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com