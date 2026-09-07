미모의 TV 진행자, 마약 밀매 혐의로 사형 선고…"억울하다" 눈물

사진출처=사라 칼리파 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 이집트의 유명 TV 진행자가 대규모 마약 제조·밀매 사건에 연루된 혐의로 사형을 선고받았다.

CNN 등 외신들에 따르면 카이로 형사법원은 지난 5일(현지시각) 미모의 TV 진행자인 사라 칼리파(39)를 비롯한 피고인 12명에게 마약 제조·밀매 혐의 등으로 교수형을 선고했다.

이들은 마약 제조에 사용되는 원료를 해외에서 들여와 합성마약을 제조한 뒤 유통하려 한 혐의를 받았다. 또한 불법 총기와 탄약을 소지한 혐의도 함께 적용됐다.

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이번 사건의 피고인은 모두 28명이다. 법원은 이 가운데 12명에게 사형을 선고했으며, 9명에게는 무기징역을 선고하고 7명에게는 무죄를 선고했다. 사형 선고를 받은 피고인들에게는 각각 50만 이집트파운드(약 1300만원)의 벌금도 부과된 것으로 전해졌다.

검찰에 따르면 피고인들은 해외에서 합성마약 제조에 필요한 원료를 들여온 뒤 역할을 나눠 제조와 유통을 진행한 것으로 조사됐다. 수사 과정에서는 750㎏이 넘는 합성마약과 제조에 사용된 원료가 압수됐으며, 마약을 보관하고 제조하는 데 사용된 것으로 추정되는 아파트 2곳도 확인됐다. 허가받지 않은 총기와 탄약도 함께 발견됐다.

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외신들에 따르면 칼리파는 이집트에서 상당한 인지도를 가진 방송인이다. 치안과 범죄 사건을 다루는 TV 프로그램 '미션 임파서블(Mission Impossible)'의 진행자로 이름을 알렸으며, 미용·성형 관련 클리닉과 이벤트 기획 관련 사업도 운영해왔다. 인스타그램 팔로워는 약 250만명에 달한다.

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칼리파는 줄곧 혐의를 부인해왔다. 법정에서는 자신이 마약을 사용하거나 사건에 관여한 사실이 없다고 주장하며 "억울하다"며 눈물을 흘린 것으로 전해진다.

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이번 판결은 아직 항소가 가능한 단계인 만큼 실제 형 집행 여부와 시점은 향후 법적 절차에 따라 결정될 전망이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com