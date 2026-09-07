변우석과 만난 아더에러 26FW…'Time After Time' 포에틱 프로젝트 공개

- 도자기 모티프를 의류·비주얼·공간으로 확장한 26FW 메인 컬렉션 - 프라토 백·신규 스니커즈 선봬…9일 온라인 선론칭

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배우 변우석과 아더에러(ADERERROR)의 협업이 26FW 시즌에도 이어진다. 아더에러는 첫 공식 앰배서더인 변우석과 함께한 새로운 포에틱 프로젝트를 공개하고, 오는 9일 메인 컬렉션 'Time After Time'을 출시한다.

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이번 컬렉션은 시간이 흘러도 이어지는 가치와 브랜드의 시대정신을 주제로 전개된다. 시즌을 관통하는 모티프는 '도자기'로, 아더에러는 오랜 시간 각 시대의 가치와 정신을 담아온 도자기를 공예적 미학이 축적된 오브제로 해석했다.

변우석이 참여한 26FW 메인 캠페인도 같은 모티프에서 출발한다. 서사를 기반으로 예술적 표현을 전개해 온 아더에러 포에틱 프로젝트의 새로운 챕터로, 배우와 컬렉션의 메시지를 하나의 시각적 이야기 안에 담았다. 배우를 단순한 캠페인 모델로 내세우는 데 그치지 않고 시즌의 서사를 전달하는 요소로 활용했다는 점이 눈에 띈다.

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컬렉션에서는 도자기의 형태에서 착안한 실루엣이 두드러진다. 둥근 볼륨을 강조한 아우터와 자연스럽게 흐르는 라인, 유려한 곡선과 절제된 구조를 함께 배치했다. 직선과 곡선, 볼륨과 여백의 대비를 통해 균형감을 표현했으며, 소재와 디테일에는 도자기의 질감과 형태에서 파생된 공예적 요소를 적용했다.

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컬러 역시 흙과 유약에서 영감을 받은 절제된 톤을 중심으로 구성했다. 여기에 페일 블루와 터콰이즈를 포인트로 더해 시즌의 분위기를 완성했다.

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백과 슈즈 카테고리도 이어간다. 2022년 처음 공개된 '프라토(Prato)' 백은 기존 시그니처 형태를 발전시킨 가죽 숄더·크로스백과 가죽 토트백으로 선보인다.

새롭게 공개되는 스니커즈는 슈레이스를 생략한 미니멀한 어퍼와 비정형적인 아웃솔을 결합했다. 보는 각도에 따라 다르게 인식되는 로고 디테일을 적용해 조형적인 특징을 더했다.

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컬렉션의 이야기는 오프라인 공간으로도 이어진다. 아더에러 신사 스페이스 1층 팝업 존은 26FW 론칭에 맞춰 새롭게 꾸며지며, 변우석과 함께한 'Time After Time' 캠페인의 한 장면을 실제 공간으로 구현한다. 캠페인 속 오브제와 공간 요소를 활용해 의류와 비주얼, 공간을 하나의 시즌 콘셉트로 연결한다.

아더에러 2026 가을·겨울 메인 컬렉션 'Time After Time'은 9일 아더에러 공식 온라인 스토어와 티몰 공식 플래그십 스토어에서 먼저 출시된다. 10일부터는 한국·중국·일본 아더에러 오프라인 스토어에서도 만나볼 수 있다.