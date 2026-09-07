트럼프, 이번엔 뉴멕시코를 '뉴 아메리카'로?…"더 권위 있고 아름다운 이름"

사진출처=트루스소셜

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 뉴멕시코주의 명칭을 '뉴 아메리카(New America)'로 바꾼 지도를 공개하며 명칭 변경을 제안했다.

최근 미국과 캐나다 국경에 있는 온타리오호를 '아메리카호(Lake America)'로 바꾸는 행정명령에 서명한 데 이어 또다시 지명 변경 카드를 꺼낸 것이다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 트럼프 대통령은 6일(현지시각) 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 뉴멕시코 지도를 게시했다. 지도에는 'New Mexico(뉴멕시코)'라는 기존 명칭에서 'Mexico(멕시코)' 부분이 붉은색으로 지워지고 그 자리에 'America(아메리카)'가 적혀 있었다.

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트럼프 대통령은 이어 "많은 사람들이 뉴멕시코의 이름을 '뉴 아메리카'로 바꾸자고 제안했다"며 "잠재력이 엄청난 이 주의 주민들에게 훨씬 더 권위 있고 아름다운 이름"이라는 취지의 글을 올렸다.

해당 게시물은 백악관 공식 소셜미디어 계정에서도 공유됐다. 이 때문에 트럼프 행정부가 실제로 뉴멕시코의 명칭 변경을 추진하는 것 아니냐는 관측까지 나왔다.

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그러나 현재까지 트럼프 대통령이 뉴멕시코의 공식 명칭을 변경하는 행정명령에 서명한 사실은 없다.

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뉴멕시코 정치권은 즉각 반발했다.

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민주당 소속 미 상원의원 마틴 하인리히는 소셜미디어에 "나는 언제나 실제 이름 그대로 부를 세 가지가 있다"며 '멕시코만, 온타리오호, 뉴멕시코'를 언급했다.

같은 당의 벤 레이 루한 상원의원도 "뉴멕시코다. 언제나 그랬고 앞으로도 그럴 것"이라고 반박했다.

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민주당 소속 미셸 루한 그리샴 뉴멕시코 주지사도 주 이름은 논쟁의 대상이 아니라는 입장을 내놨다. 현지 매체에 따르면 그는 뉴멕시코라는 이름이 미국이 존재하기 전부터 사용돼 온 이름이라는 점을 강조했다.

한편 트럼프 대통령의 이번 제안은 최근 이어지고 있는 지명 변경 움직임의 연장선상에 있다는 분석도 나온다.

트럼프 대통령은 2025년 1월 취임 직후 멕시코만을 '미국만(Gulf of America)'으로 변경하는 행정명령을 내렸다. 이어 지난달에는 캐나다와 미국 사이에 걸쳐 있는 온타리오호의 명칭을 '아메리카호(Lake America)'로 변경하도록 행정명령을 내렸다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com