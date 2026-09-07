IBK기업은행, 2026년 하반기 정규직 수시채용 실시…21일까지 원서 접수 진행

IBK기업은행이 '2026년 하반기 정규직 수시채용'을 실시한다.

디지털·IT 분야에서는 ▲IT 사업 관리·컨설팅 ▲플랫폼 아키텍처 설계·운영 ▲사이버위협 분석·대응 등 3개 분야에서 6명을 채용하고, 금융분야에서는 ▲글로벌 투자금융 ▲글로벌 금융(통번역사) ▲자금운용 ▲보험계리사 ▲공인회계사(KICPA) 등 5개 분야에서 9명을 선발할 예정이다.

지원 자격은 채용 분야별 유관 업무 경력 보유자 또는 전문자격증 보유자 등이며 원서 접수는 9월 21일까지 채용 홈페이지에서 진행된다. 서류심사와 실기시험, 면접시험을 거쳐 11월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다. 또한 관련 규정에 따라 석·박사 학위와 업무 경력 등을 인정해 과장급 채용도 적극 검토할 계획이다.

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한편 기업은행은 현재 진행 중인 175명 규모의 신입행원 공개채용에 이어 오는 10월 말 청년인턴 채용도 진행할 예정이다.

신입사원 모집 분야는 금융일반 130명, 디지털 5명, IT 25명, 고졸인재 15명 등 4개 분야로, 지원서는 9월 14일까지 접수하며 서류심사와 필기시험, 실기시험, 면접시험을 거쳐 12월 초 최종합격자를 발표할 예정이다.

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기업은행 관계자는 "디지털 대전환을 통한 미래 성장동력을 확보하고 핵심 사업분야의 경쟁력을 강화하기 위해 관련 분야 채용을 지속할 계획"이라고 밝혔다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com