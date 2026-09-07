스카이다이빙 중 3㎞ 상공서 충돌로 의식 잃어…"하늘로 다시 돌아갈래"

공중에서 충돌한 당시 모습(왼쪽)과 현재 회복 중인 홀리 위펜 모습. 사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 여성 스카이다이버가 공중에서 다른 낙하산과 충돌해 의식을 잃은 뒤 약 1만 피트(약 3㎞)를 추락하고도 극적으로 목숨을 건졌다.

심각한 부상을 입고 회복 중인 그녀는 다시 스카이다이빙에 도전하겠다는 뜻을 밝혔다.

영국 매체 더 선에 따르면 데번주 오크햄프턴 출신의 홀리 위펜(35)은 지난달 7일(현지시각) 영국 노팅엄 인근 랭거 비행장에서 스카이다이빙을 하던 중 아찔한 사고를 당했다.

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당시 위펜은 고도 약 1만 2000피트(약 3658m)에서 뛰어내린 뒤 다른 스카이다이버들과 함께 '트래킹(tracking)'이라는 형태의 자유낙하를 하고 있었다. 트래킹은 낙하산을 펴기 전 몸을 수평에 가깝게 유지하며 빠르게 이동하는 스카이다이빙 방식이다.

위펜이 다른 사람들과 대형을 맞추기 위해 몸을 이동하던 순간, 한 남성 스카이다이버가 위펜과 충돌했다.

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공개된 영상에는 남성 스카이다이버의 정강이 부분이 위펜의 헬멧 뒤쪽을 강하게 가격하는 듯한 장면이 담겼다. 충격으로 위펜은 의식을 잃었고, 머리에 장착했던 카메라도 떨어져 나갔다.

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이후 위펜은 의식을 잃은 상태에서 낙하산이 펼쳐지지 않은 채 지상을 향해 떨어졌다. 그녀는 약 1만 피트에 이르는 거리를 추락하면서 최대 시속이 약 240㎞에 달했던 것으로 전해졌다.

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이를 지켜본 다른 스카이다이버 한 명이 위펜을 따라 내려가 손을 뻗어 붙잡으려 했지만 끝내 잡지 못했다.

위펜은 당시 상황을 전혀 기억하지 못한다. 그러나 기적적으로 그녀는 약 1000피트(약 305m) 상공에서 낙하산 줄을 당긴 것으로 추정된다. 추락 약 5초 전이었다.

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그녀는 위급한 상황에도 비상용 예비 낙하산 줄을 당겼다.

하지만 두 낙하산이 동시에 펼쳐지면서 이른바 '다운플레인(downplane)' 현상이 발생했다. 두 낙하산이 서로 반대 방향으로 당기면서 정상적인 감속 대신 하강 속도가 위험할 정도로 빨라지는 현상이다.

위펜은 약 시속 65~80㎞)의 속도로 지상을 향해 내려갔고, 결국 나뭇가지에 충돌했다.

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나무가 충격을 상당 부분 흡수하면서 그녀는 목숨을 건질 수 있었다.

위펜은 당시 상황에 대해 "나무에 부딪히지 않았다면 땅에 떨어졌을 것이고 살아남지 못했을 것"이라고 말했다.

구조대가 살펴본 결과, 그녀는 왼쪽 다리가 심하게 골절되고 척추가 골절되는 부상을 입었으며 몸 곳곳에도 타박상을 입었다.

현재 부모의 농장에서 목발을 짚고 회복 중인 위펜은 스카이다이빙을 다시 할 수 있을 정도로 몸이 회복되면 하늘로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다.

그녀는 "가능한 한 빨리 스카이다이빙으로 돌아가고 싶다"면서 "사람들은 위험을 알고도 스카이다이빙을 한다. 그 위험을 감수하는 이유는 그만큼 재미있기 때문"이라고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com