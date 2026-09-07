침 맞고 한약 먹는 '상팔자' 개·고양이…반려동물도 고령화 시대

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 반려동물에게 침술과 한약은 물론 벌침 치료와 뜸 등을 시행하는 전통 치료법이 확산되고 있어 눈길을 끌고 있다.

중국 매체 광저우일보와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 최근 중국 반려동물 의료 현장에서 중의학을 활용한 치료가 널리 적용되고 있다.

베이징의 한 반려인은 심각한 위장장애를 앓던 7살 반려견을 동물병원에 데려갔다. 검사 결과 염증성 장질환 진단을 받고 약물치료를 받았지만 증상이 좀처럼 호전되지 않았다.

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결국 다른 치료법을 찾아 나선 그는 중의학을 시도해 보기로 했다. 중의학 수의사는 반려견의 맥박과 혀, 눈, 정신 상태 등을 살펴보고 과거 병력과 치료 이력, 식습관, 생활 방식 등을 종합적으로 확인한 뒤 한약과 식이요법을 처방했다.

반려인은 이후 지속되던 설사 증상이 며칠 만에 멈췄다고 주장했다.

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노령견을 키우는 반려인들 사이에서도 중의학에 대한 관심이 커지고 있다.

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17살 된 중국 토종견을 키우는 한 여성은 반려견의 활력이 눈에 띄게 떨어지자 중국산 한약재를 가루로 만들어 평소 좋아하는 고기와 함께 먹였다. 한 달가량 뒤 반려견의 활력과 움직임이 좋아졌다고 느꼈다는 게 보호자의 주장이다.

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광저우에서는 17살 된 푸들이 암 진단을 받은 뒤 벌침 치료를 받는 사례도 소개됐다.

중의학 수의사 천자옌은 반려견의 특정 부위를 자극하는 벌침 치료를 시행했다. 보호자는 고령의 반려견에게 마취 등을 동반하는 적극적인 치료가 부담스러울 수 있다는 점을 고려해 이 같은 방법을 선택한 것으로 전해졌다. 해당 수의사는 벌침 치료가 통증과 부종을 완화하는 데 활용될 수 있다고 설명했다.

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중국에서 반려동물 중의학이 주목받는 배경에는 반려동물의 고령화가 자리 잡고 있다.

이런 가운데 상대적으로 자극이 적고 부작용이 적다고 인식되는 중의학 치료가 노령 반려동물을 돌보는 보호자들에게 하나의 선택지로 떠오르고 있다는 게 현지 매체들의 분석이다.

하지만 중의학 치료가 실제로 반려동물의 질병을 치료한다는 의미로 받아들여서는 안 된다는 지적도 나온다.

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광저우일보에 따르면 중국 수의학계 관계자들은 반려동물 중의학의 효과를 개별 사례만으로 판단하기 어렵고, 동물마다 상태와 반응이 크게 다른 만큼 치료 과정에서 전문성이 중요하다고 강조했다. 특히 일부 의료기관에서 치료 효과를 과장할 가능성도 있어 보호자가 수의사의 교육 및 자격, 진료 경험 등을 꼼꼼히 확인해야 한다고 조언했다.

사람과 동물에게 적용되는 중의학의 기본 원리는 비슷하더라도 실제 진료에는 상당한 차이가 있다는 지적도 있다.

반려동물은 자신의 통증이나 불편함을 말로 표현할 수 없고, 개와 고양이는 사람과 해부학적 구조와 증상 표현 방식도 다르기 때문이다.

현재 중국에서 수의학 분야의 중의학을 학부 과정으로 가르치는 대학은 많지 않은 것으로 알려졌다. 관련 분야에서는 전문 인력을 체계적으로 양성하고 치료법과 교육 과정에 대한 기준을 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com