세븐일레븐, 미래 성장 이끌 우수 인재 확보 나선다

제공=코리아세븐

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코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐이 미래 성장을 함께 이끌어갈 우수 인재 확보에 나선다.

세븐일레븐은 오는 15일까지 '신입사원 채용전제형 인턴'을 모집한다고 밝혔다.

이번 채용은 가맹점 운영 지원을 담당하는 영업관리 직무를 대상으로 진행되며, 모집 지역은 경기, 강원, 충청, 호남 등으로 지원자의 희망 근무지역을 고려해 채용을 진행한다.

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채용 절차는 서류전형, 조직·직무적합진단, 1차 역량면접, 인턴십, 2차 PT·임원면접 순으로 진행된다.

특히 이번 인턴십은 약 4주간 실제 현장에서 실습하며 영업관리 직무에 대한 이해도를 높이고, 현업에서 요구되는 실무 역량을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.

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세븐일레븐은 채용전제형 인턴 모집과 함께 예비 지원자들과 직접 소통하기 위한 대학 채용설명회도 진행하고 있다.

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지난 3일 한양대학교에서 채용설명회를 진행한 데 이어, 7일 충북대학교, 8일 동국대학교와 충남대학교를 차례로 방문해 채용설명회와 1:1 취업 상담을 실시한다.

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채용담당자와 실무자가 직접 참여해 영업 관리 직무의 주요 역할과 실제 업무 경험, 채용 절차 등을 소개하고 기업과 직무에 대한 예비 지원자들의 궁금증을 해소할 예정이다.

이와 함께 세븐일레븐은 오는 10일 대전고용센터에서 열리는 '지역청년 취업설명회'에도 참여한다.

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해당 행사는 고용노동부가 비수도권 청년들에게 다양한 취업 정보를 제공하기 위해 마련한 자리로, 세븐일레븐은 지역 청년 구직자들에게 채용 정보를 제공하고 회사 및 직무에 대한 이해를 높일 계획이다.

세븐일레븐 채용담당자는 "이번 채용을 계기로 예비 지원자들과 적극적으로 소통하고, 세븐일레븐의 성장을 함께 만들어갈 우수 인재를 지속적으로 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

이번 채용과 관련한 자세한 내용은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.