새만금 청정에너지 박람회 개막…첨단산업 투자 비전도 공개

Advertisement

Advertisement

전북의 청정에너지 산업 정책과 기술을 한자리에서 살펴보는 '2026 새만금 청정에너지 박람회'가 9월 17일 개막한다. 해상풍력과 수소, RE100을 중심으로 기업과 대학·연구기관·정부 간 협력을 확대해 새만금의 에너지산업 생태계를 구축한다는 게 목표다.

새만금 청정에너지 박람회는 전북특별자치도와 군산시가 주최하고 전북테크노파크가 주관, 9월 17일부터 9월 18일까지 이틀간 군산새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열린다. '햇빛과 바람으로 시작되는 에너지 대전환, RE100 전북'을 주제로 재생에너지와 수소, RE100 관련 정책과 산업 동향, 기술 등을 만나볼 수 있는 자리다.

개막식에서는 전북특별자치도와 군산시, 국립군산대학교, 유니슨이 해상풍력 산업 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약을 체결한다. 지역에서 생산되는 해상풍력 기자재 활용을 비롯해 해상풍력 터빈 관련 군산 투자와 연구, 유지보수 기반 확충, 전문인력 양성 및 기술 협력 등을 추진할 예정이다.

Advertisement

청정에너지포럼에서는 재생에너지·수소·RE100을 주제로 산업 현황과 향후 과제를 논의한다. 재생에너지 분야에서는 새만금 재생에너지 전환과 산업 생태계 확대 방안을, 수소 분야에서는 대규모 청정수소의 저장·운송·활용 방안을 다룬다. RE100 세션에서는 기업의 에너지 전환 전략과 이행 방안을 논의한다. 전시관에는 태양광·수소·풍력 분야 19개 기업이 참여해 22개 부스를 운영한다. 관련 기술과 제품을 선보이는 한편 도내 대학 석·박사 연구자들의 논문 포스터도 전시한다.

청정에너지종합관에서는 새만금 재생에너지 클러스터와 대규모 해상풍력, 새만금 RE100 산업단지 추진 계획을 비롯해 분산에너지, 에너지저장장치(ESS), AI 기반 차세대 전력망, 수소산업 생태계 등을 소개한다. 새만금의 AI·로봇·수소 첨단산업 투자 비전도 함께 공개한다.

Advertisement

전북특별자치도와 전북테크노파크는 새만금 청정에너지 박람회를 통해 새만금의 재생에너지 자원과 전북의 청정에너지 산업 역량을 알리고, 청정에너지 생산부터 기업 활용과 신산업 육성까지 연결되는 산업 생태계를 확대한다는 방침이다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com