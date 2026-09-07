"당신은 누구십니까?"…관중석 '검은 얼굴' 여성 논란, 이유가?

사진출처=뉴스닷컴, X

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 풋볼리그 경기 관중석에 앉은 한 여성 팬의 검은 얼굴이 논란에 휩싸였다. 해당 팬은 인종비하 의도는 전혀 없었으며, 자신이 응원하는 팀의 마스코트인 까마귀를 표현하기 위한 분장이었다고 해명했다.

뉴스닷컴 등 호주 현지 매체들에 따르면 지난 5일(현지시각) 애들레이드 오벌에서 열린 애들레이드 크로스와 웨스턴 불독스의 AFL(호주풋볼리그) 경기 중 애들레이드 크로스 응원단석에 있던 한 여성의 얼굴이 검은색으로 칠해진 모습이 중계 화면과 경기장 대형 전광판에 포착됐다.

경기 직후 해당 장면은 소셜미디어를 통해 빠르게 확산됐다.

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일부 네티즌들은 인종 비하 의도 아니냐며 해당 팬은 물론 이를 통제하지 못한 경기장과 구단을 상대로 비난을 쏟아냈다.

논란이 커지자 해당 여성은 현지 매체를 통해 직접 입장을 밝혔다.

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그녀는 자신이 인종을 표현하거나 누군가를 조롱하기 위해 얼굴을 검게 칠한 것이 아니라 애들레이드 크로스의 마스코트인 '까마귀'를 흉내 내기 위한 분장이었다고 해명했다.

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그녀는 "좀 더 현실적으로 보이게 하려고 얼굴에 검은색을 칠했다"며 "검은 장갑을 낀 것도 같은 이유"라고 말했다.

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실제로 공개된 사진에서는 해당 여성이 검은색 얼굴 분장뿐 아니라 까마귀의 머리와 부리를 연상시키는 모자, 날개 형태의 의상 등을 착용한 모습이 확인됐다. 다만 중계 화면에서는 이러한 전체적인 의상이 제대로 드러나지 않아 얼굴의 검은색 페인트만 부각됐다는 지적도 나왔다.

특히 이번 논란에서는 해당 여성이 착용한 붉은색 나비넥타이도 온라인에서 논쟁의 대상이 됐다. 일부 네티즌들은 검은색 얼굴 분장과 붉은색 나비넥타이가 과거 서구의 인종 희화화와 연결되는 이미지와 겹친다고 지적했다.

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한편 논란의 중심에 선 여성은 애들레이드 크로스의 열성 팬으로 알려졌다. 현지 보도에 따르면 그녀는 과거에도 중요한 경기 때마다 독특하고 눈에 띄는 의상을 입고 경기장을 찾는 것으로 유명했으며, 2018년에는 팬 관련 상을 받은 이력도 있는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com